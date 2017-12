EXKLUZÍVNY ROZHOVOR s Poľkou (24), ktorá sa živí ako Sugarbabe: Kamaráti si myslia, že som šľapka

BRATISLAVA - Na jednej strane je mladá slečna (sugar babe), ktorá túži po nových skúsenostiach a zároveň sa chce finančne zabezpečiť, na druhej strane je starší muž (sugar daddy), ktorý jej to všetko môže dať. Takto zhruba funguje sugar dating, do ktorého vhupla aj Poľka menom Oliwia. Tá Topkám poskytla exkluzívny rozhovor, v ktorom priblížila zákutia tohto netradičného životného štýlu.

Povedz našim čitateľom niečo o sebe.

Mám 24 rokov, narodila som sa v poľskom Krakowe a v súčasnosti žijem v Kodani. Momentálne cestujem po Ázii a blogujem o mojich skúsenostiach, ktoré som nadobudla ako sugar babe.

Čo ťa priviedlo do tohto biznisu? Nedostatok peňazí, nuda, alebo niečo úplne iné?

Do sugar datingu som sa dostala po tom, ako som prišla do Dánska, kde som bola navštíviť mamu. Zoznámila som sa tu s jedným starším a atraktívnym mužom, ktorý mi zmenil život. Mal otvorenú myseľ, pozitívne uvažovanie a bol veľmi skúsený. Okamžite sa medzi nami vytvorilo neuveriteľné spojenie a energia. Ako 21-ročná som predčasne ukončila štúdium na univerzite a presťahovala sa do Dánska. Prišla som do neznámej krajiny, bola som bez peňazí a nevedela som po dánsky. Bolo teda prirodzené, že som potrebovala nejakú finančnú podporu. Tento muž sa teda stal mojím prvým sugar daddym. Sugar dating nie je biznis, je to vzťah medzi mladšou ženou a starším, skúsenejším mužom, ktorý ju intelektuálne a finančne podporuje. Sugar babe ho zas výmenou za to podporuje a sprevádza životom.

Vedia tvoji blízki o tom, ako si zarábaš? Ak áno, ako reagovali, keď sa o tom dozvedeli?

Moja rodina ma v tom veľmi podporuje. Sú hrdí na to, že dokážem otvorene rozprávať o svojom životnom štýle, a že som si nevybrala práve tú najľahšiu cestu. Väčšina mojich kamarátov v Poľsku sa mi, naopak, obrátila chrbtom. Myslia si, že sa predávam a že som jednoducho šľapka, ale mňa ich názory netrápia. Teraz si budujem nové a čestné vzťahy už len s ľuďmi, ktorí ma rešpektujú a vedia, čo robím a nesúdia ma za to.

Ako vyzerá tvoj bežný klient?

Sugar daddy nie je klient. Je to môj partner, muž, s ktorým mám spojenie. Jeho výzor je súčasťou toho, aký dojem na mňa urobí. Nezáleží mi na tom, či je pekný v tvári, ale musí byť však upravený a čistotný. Reč tela a celkové správanie vypovedá veľa o sebavedomí alfa samca.

Čo od vás sugar daddies vyžadujú? Spávate s nimi?

Muži, s ktorými sa stretávam, zvyčajne práve zažívajú krízu stredného veku. Po úspechu v práci, stroskotanom manželstve ( vo väčšine prípadov) a deťoch, ktoré dospeli, prichádza obdobie stagnácie. Chýba im ten pocit eufórie a vzrušenia. Mladé ženy ako ja do ich života znova vnesú energiu, sviežosť a pozitivizmus. Sex nikdy nie je povinnosť, len túžba.

Koľko peňazí zvykneš dostať za stretnutie? Koľko takýchto stretnutí mávaš do mesiaca?

Nikdy mi muži neplatia za sex. Sugar dating nie je o tom. Vďaka starším mužom zažívam veci, ktoré by som si inak nemohla dovoliť zažívať. Cestovanie, večere v luxusných reštauráciách a stretávanie zaujímavých ľudí z vyššej spoločnosti sú len niektoré z takých vecí.

Zostávaš so svojimi bývalými sugar daddies v kontakte?

S mužmi si vytváram silné spojenie, kvalitne spolu trávime čas. Sme priatelia partneri a milenci, ktorí spolu majú otvorený vzťah.

Stretla si sa niekedy so sugar daddym, ktorého správanie ti nebolo príjemné? Bol niektorý z nich voči tebe násilný alebo perverzný, alebo ťa nejak inak urazil?

Nie, nikdy sa mi nič také nestalo. Stretávam sa len s mužmi, ktorým plne dôverujem.

Ako dlho ešte plánuješ byť sugar babe? Aké sú tvoje plány po tom, ako s tým skončíš?

Sugar dating beriem ako dočasné dobrodružstvo, ako niečo, čo mi pomáhať vyvíjať sa v rôznych smeroch. V budúcnosti chcem mať rodinu a deti, ale nechcem byť v monogamnom vzťahu. Medzi mnou a mojím partnerom musí byť po celý čas silná energia a otvorený vzťah je podľa mňa ideálnym spôsobom, ako neupadnúť do manželskej rutiny. Byť otvorený novým ľuďom je podľa mňa recept na šťastný vzťah.

Máš priateľa alebo manžela?

Áno, som vo vzťahu so starším mužom.