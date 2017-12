FOTO extrémne ťažkej hádanky: Nájdite medzi konármi to, čo tam nepatrí

Odchytávači hadov z austrálskej skupiny Sunshine Coast Snake Catchers zverejnili na svojom Facebooku fotografiu hada zamaskovaného medzi hromadou popadaných konárov. Užívateľov vyzvali, aby sa ho pokúsili nájsť.

Bola to veru extrémne ťažká úloha, pretože malý plaz sfarbený do bledo a tmavohneda dokonale zapadá do okolitého prostredia. Ide o užovku, ktorá nie je jedovatá a pre ľudí nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo. Zvyčajne sa živí ropuchami. Častokrát býva zamieňaná za pakobru východnú, ktorá patrí medzi najjedovatejších hadov na svete, no jedinou jej zbraňou je veľký zápach, ktorý sa z nej šíri. Vraj totiž smrdí ako prd.

Väčšina užívateľov hľadala hada na obrázku márne a po chvíli to vzdala. "Bez šance, netuším, kde je, a možno je to aj dobre," napísal jeden.