FOTO Vedci sú zhrození z toho, čo objavili na Severnom póle: Nikdy som nič také ešte nevidel

LONDÝN - Objav britskej expedície, ktorá nedávno zamierila do Arktídy, je veľmi znepokojujúci. V oblasti, známej svojou snehovou a ľadovou čistotou, totiž narazili na plasty a kusy polystyrénu. Podľa odborníkov je situácia priam kritická. Časti Arktídy, ktoré boli ešte donedávna pokryté ľadom, sú dnes roztopené a tvoria obrovské vodné plochy naplnené plastovým odpadom.

Výskumníci boli súčasťou Arktickej expedície Pena Hadowa. Plavili sa na Severný pól, zhromažďovali a zbierali dôležité údaje o tejto časti planéty. Čakalo ich nepríjemné prekvapenie, keď zistili, že na miestach, kde sa držal celoročný ľad, vznikli obrovské jazerá. Druhým negatívom bol pohľad na polystyrén a nahromadený plastový odpad. "Toto všetko ničí Arktickú divočinu. Takéto znečistenie je enormné a v budúcnosti môže ohroziť celú planétu," vyjadrili sa vedci pre denník The Guardian.

Neočakávali, že v oblasti vzdialenej len zhruba 1500 kilometrov od Severného pólu nájdu polystyrén a už vôbec nerátali s tým, že budú mať prístup do oblasti, ktorá bola vždy pokrytá ľadom. "Chodím na podobné expedície 25 rokov, ale niečo také som nikdy nevidel. Bloky polystyrénu trčali z ľadu a plavili sa na roztopených miestach," uviedol Hadow. Odpad sem podľa neho doniesli znečistené rieky. Určite tam bol už dávno, ale bol pokrytý ľadom a snehom. V dôsledku globálneho otepľovania sa tak na povrch dostáva aj nepríjemné tajomstvo, ktoré večný ľad až doteraz ukrýval. Vedci predpokladajú, že do roku 2040 obrovské zamrznuté plochy na Arktíde zmiznú a zmenia sa na rieky a jazerá. Všetok odpad sa tak vráti späť do morí a oceánov.

"Nájdenie takýchto odpadkov je znepokojujúcim znamením, že topenie ľadu môže viesť k tomu, že sa do týchto oblastí dostane vysoká úroveň znečistenia. To je veľmi nebezpečné pre arktickú divočinu a samozrejme pre celú planétu," skonštatoval morský biológ Tim Gordon z Exeterskej univerzity. Vedci ďalej pri zverejňovaní výsledkov expedície vyzvali kompetentných, aby znížili komerčný rybolov a postarali sa o obmedzenie lodnej dopravy v danej oblasti.