Mladík jedol celý rok iba zemiaky: Pozrite, ako drasticky sa zmenil

MELBOURNE - Ak ste sa práve rozhodli začať s diétou a potrebujete zhodiť nejaké to kilo, zaraďte do svojho jedálnička zemiaky. Obava, že z nich neschudnete, vôbec nie je na mieste. Dôkazom je prípad mladého Austrálčana, ktorému sa práve vďaka nim za posledný rok podarilo schudnúť neuveriteľných 50 kg. Lekára šokujú aj výsledky krvných testov, ktoré sú napriek jednotvárnemu stravovaniu jeho pacienta vynikajúce.

Andrew Taylor ešte pred rokom zápasil s nadváhou, vysokým krvným tlakom a zvýšenou hladinou cholesterolu. Všetky tieto problémy sa rozhodol riešiť zemiakovou diétou, z ktorej nebol jeho lekár nijako nadšený. Výsledky ročného úsilia ho však zaskočili. Jeho pacient je ľahší o 50 kilogramov, má výborné výsledky krvných testov a upravil sa mu aj tlak. So svojimi receptami, ku ktorým pridal aj denné hodinové bicyklovanie, sa už delí s ostatnými na internete. Všetkých, ktorí sa snažia schudnúť, vyzýva, aby zo svojej stravy nevylúčili zemiaky.

Taylor pre portál news.com.au uviedol, že počas uplynulého roka denne zjedol až tri kilogramy zemiakov. "Kombinoval som sladké zemiaky, ktoré sú plné vitamínov, s bežnými a nepoužíval som pri ich príprave nijaký tuk," vysvetľuje. Tiež pil veľa sójového mlieka, aby jeho telu nechýbali bielkoviny a vápnik. A každý deň to všetko doplnil hodinovým bicyklovaním.

Andrewov lekár síce s týmto spôsobom stravovania nesúhlasil, ale jeho pacient bol tvrdohlavý. Keď totiž videl prvé výsledky, vedel, že zemiaky vplývajú na jeho zdravie veľmi dobre a nemal jediný dôvod prestať. Počas celého roka pravidelne navštevoval lekára. Ten iba krútil hlavou, keď videl, že pacientove výsledky krvných testov sa postupne zlepšujú a mladík pomaly stráca jedno kilo za druhým.

"Jesť iba zemiaky nie je veľmi šťastné riešenie. Vášmu telu tak budú chýbať vitamíny a minerály, ktoré nevyhnutne potrebujete," vyjadrila sa dietologička Chloe Milesová z britskej Dietetickej asociácie. "Chýbajúce železo môže zapríčiniť častú únavu a nedostatok vápnika ovplyvní zdravie kostí," varuje ostatných a takýto spôsob stravovania vôbec neodporúča.

Na jednej strane sú varovania odborníčky na výživu, na strane druhej je nadšený Andrew, ktorý srší spokojnosťou. Lekári, ktorých zaujal jeho príbeh, všetkým radia, aby boli tak, ako v prípade každej inej diéty, opatrní. "Neznamená to, že ak telo tohto muža spracováva takýto typ stravovania veľmi dobre, bude to rovnaké aj u iných ľudí. Čo funguje u jedného pacienta, nemusí prospievať inému. Každý si musí nájsť to svoje," zhodli sa.