Na rodinnej FOTO sa zabáva celý internet: Vidíte ten bolestivý DETAIL?

LOS ANGELES - Istý Ír potvrdil, že práca so zvieratami je riskantná záležitosť. Počas pózovania do rodinného albumu sa totiž jeho pes nechal situáciou strhnúť natoľko, až sa neovládol a schuti sa zahryzol do jeho rozkroku. A hoci fotografia vyzerá veľmi vtipne, muž zas až tak veselý nebol. Napriek tomu sa na svojho domáceho miláčika nehnevá.

Fotograf Donal Skehan sa presťahol do Los Angeles z Írska a pozval svojich rodičov na dovolenku do štátov. Na výlete v San Franciscu si chceli urobiť zábavnú fotografiu do rodinného albumu s miestnymi typickými domami v pozadí. Na zábere sa rozhodli spoločne vyskočiť do vzduchu. Určite ale nerátali s tým, že na obrázku bude okrem slávnych "Painted ladies" aj domáci miláčik Max, ktorý nechcel zostať pozadu a poskočil tiež. Lenže ten svoj výskok ukončil zahryznutím do rozkroku Donaldovho otca.

"Môj pes očividne miluje môjho otca," smeje sa Donald. A hoci išlo o bolestivý prejav lásky, jeho otec má aj naďalej psíka veľmi rád.

Donald sa rozhodol fotografiu zverejniť na sociálnej sieti s vtipným komentárom "Má niekto nejaký ľad?" a pobaviť ňou priateľov. Množstvo lajkov svedčí o tom, že bizarná momentka má mimoriadny úspech a zabáva užívateľov po celom svete. Otec všetkých ubezpečil, že je úplne fit a napriek silnému uhryznutiu jeho mužská pýcha nijako neutrpela. "Už mi je jasné, akú rodinnú fotografiu pošlem kamarátom na Vianoce," uzavrel vtipne Donald.