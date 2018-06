Najzvrhlejší rodičia roka sú z Ukrajiny: To, čo urobili svojej dcérke (4), je vrchol hnusu

KYJEV - Tip od austrálskej polície viedol k veľkej policajnej operácii na Ukrajine a zatknutiu nemenovaného páru, ktorý mal natáčať sexuálne videá so svojou malou dcérkou za účelom predaja detskej pornografie cez internet. Muž (29) a žena (30), o ktorých médiá tvrdia, že sú bratranec so sesternicou, mali týmto spôsobom dieťa opakovane zneužívať od jeho dvoch rokov. Policajné zábery ukazujú nielen dvojicu počas razie v jej byte, ale aj to, ako zabavila kopec videí, nechutných obrázkov a sexuálnych hračiek.