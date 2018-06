V Kyjeve protestujú baníci a vojnoví veteráni: Pochod sa zmenil na násilnosti

Demonštranti sa pokúsili preraziť do parlamentu. Proti bezpečnostnými silám použili obušky a slzotvorný plyn, uviedla agentúra UNIAN. Podľa agentúry Interfax-Ukrajina zdravotníci museli ošetriť osem príslušníkov polície, ktorí sa dostali do fyzických potýčok s protestujúcimi.

Demonštranti požadujú okrem iného zvýšenie finančného vyrovnania vojnovým veteránom so zdravotným postihnutím na šesť- až osemnásobok životného minima, ako je to v prípade iných osôb so zdravotným postihnutím, a tiež vyčlenenie viac ako šesť miliárd hrivien na rozvoj uhoľného priemyslu.