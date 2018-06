Vozidlo vrazilo do ľudí na festivale: Po koncerte Bruna Marsa jeden mŕtvy, traja zranení

Straat is afgezet ivm aanrijding busje en voetgangers. Veel politie en ambulances aanwezig. Enkele bezoekers huilend zien weglopen. #pp18 pic.twitter.com/oKCLJPh2RC — Karlijn Houterman (@khouterman) June 18, 2018

Podľa údajov očitých svedkov nabehla biela dodávka okolo 4:00 SELČ do ľudí, ktorí práve išli po ceste pri jednom zo stanových mestečiek mimo samotný festivalový areál. Za jej volantom sedel podľa polície 34-ročný Holanďan z mesta Heerlen. To susedí s obcou Landgraaf, v ktorej katastri k zrážke došlo. Muž najprv z miesta nehody ušiel, neskôr sa sám prihlásil polícii v Amsterdame a bol vzatý do väzby.

Zrážku neprežil 35-ročný muž z Heerlenu. Traja ďalší ľudia vo veku 23, 26 a 30 rokov utrpeli vážne zranenia a sú v kritickom stave v nemocnici. Všetci traja pochádzajú buď rovnako z Heerlenu alebo z Landgraafu.

"O jeho motíve nemôžeme ešte nič povedať," uviedla štátna zástupkyňa Daniele Weymarová. Či vodič konal úmyselne, prokurátorka nepovedala. Možné je podľa nej však to, že išlo o obyčajnú dopravnú nehodu. Vodič dodávky sa po prevoze späť do provincie Limburg podrobí výsluchu.

Rond 04.00 uur aanrijding tussen busje met vier personen op de Mensheggerweg in #Landgraaf. Er zijn drie personen zwaargewond en een persoon is hierbij overleden. Weg blijft voorlopig afgesloten in verband met technisch onderzoek politie. Het betrokken busje wordt nog gezocht. — Politie Limburg (@PolLimburg) June 18, 2018

Organizátori na Facebooku napísali, že ich udalosť hlboko šokovala. Vyjadrili sústrasť pozostalým a zrušili tradičnú rozlúčkovú párty.

Na miesto incidentu v obci Landgraaf dorazili sanitky a záchranársky vrtuľník. Polícia najbližšie okolie uzavrela. Zatiaľ nie je jasné, či vodič zrazil ľudí zámerne alebo to bola nehoda.

"Ležala som v stane a zrazu som počula hrozne veľa sirén," opísala denníku De Volkskrant okamihy krátko po nehode Karlijn Houtermanová, jedna z návštevníčok festivalu. "Je hrozné, že taký dobrý Pinkpop skončil týmto spôsobom," uviedol starosta mesta Landgraaf Raymond Vlecken, ktorý navštívil miesto tragédie.

Festival Pinkpop sa v nedeľu večer v Landgraafe po troch dňoch skončil. Akciu, na ktorej vystúpil napríklad americký spevák Bruno Mars, navštívili desiatky tisíc ľudí.