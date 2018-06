PRÁVE TERAZ Vozidlo vrazilo do ľudí na festivale: Jeden mŕtvy, traja zranení

Straat is afgezet ivm aanrijding busje en voetgangers. Veel politie en ambulances aanwezig. Enkele bezoekers huilend zien weglopen. #pp18 pic.twitter.com/oKCLJPh2RC

Podľa polície provincie Limburg vodič aj s vozidlom z miesta ušiel. Zatiaľ sa po ňom bezvýsledne pátra. Pôvodne sa uvádzalo, že ide o autobus alebo minibus. Podľa údajov očitých svedkov nabehla do ľudí biela dodávka. Polícia požiadala v pátraní po vozidle Fiat Doblo s neúplným číslom 257 na štátnej poznávacej značke o pomoc aj verejnosť.

Rond 04.00 uur aanrijding tussen busje met vier personen op de Mensheggerweg in #Landgraaf. Er zijn drie personen zwaargewond en een persoon is hierbij overleden. Weg blijft voorlopig afgesloten in verband met technisch onderzoek politie. Het betrokken busje wordt nog gezocht.