Som ako Kim Čong-un, vyhlásil Trump: Problém s KĽDR vraj z veľkej časti vyriešil

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump sa v piatok porovnával so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom a na krátkom brífingu pred Bielym domom vyhlásil, že v niektorých veciach sú si podobní. Neskôr však novinárom oznámil, že to myslel len zo žartu.

"Je to hlava štátu, a je to silná hlava štátu. Mýli sa každý, kto by si myslel niečo iné," povedal Trump o severokórejskom vodcovi. "Keď Kim hovorí, jeho ľudia len ticho sedia a dávajú pozor. Ja chcem, aby moji ľudia robili to isté," povedal americký prezident. Vzápätí však novinára, ktorý sa ho pýtal na názor na Kima, Trump obvinil, že "nerozumie sarkazmu" a preto nepochopil, že len žartoval.

Problém vraj z veľkej časti vyriešil

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že problémy so Severnou Kóreou z "veľkej časti vyriešil". Dodal, že severokórejský vodca Kim Čong-un má teraz telefón priamo k nemu, informovala televízia Sky News.

Trump v rozhovore pre stanicu Fox News v Bielom dome ďalej oznámil, že Severná Kórea začala s návratom telesným pozostatkov amerických vojakov nezvestných od kórejskej vojny. Šéf Bieleho domu obhajoval svoje rokovanie a následnú dohodu s vodcom Kim Čong-unom. Povedal, že dohoda už prináša prvé výsledky. "Už začali vracať pozostatky týchto skvelých vojakov," povedal. Ide o súčasť dohody, ktorú spoločne Trump a Kim uzatvorili v utorok v Singapure.

"Ten problém som vyriešil," povedal prezident Trump. "Podpísali sme veľmi dobrý dokument," zdôraznil. "Ale omnoho dôležitejšie než ten dokument, mám dobrý vzťah s Kim Čong-unom." A toto označil za veľmi dôležité. "Môžem mu teraz zavolať... Dal som mu priame telefónne číslo. Môže mi teraz zavolať, keby mal nejaký problém," doplnil.