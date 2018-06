FOTO, ktoré vyvolalo medzinárodný škandál: Spojenci v Afganistane mali na aute nacistickú vlajku

Podľa ABC bola fotografia s nacistickou vlajkou na hliadkovacom vozidle značky Land Rover zhotovená v auguste 2007. Fotografiu odsúdil aj austrálsky premiér Malcolm Turnbull a označil ju za "úplne a vyslovene neprijateľnú". Podľa agentúry AP však dodal, že dotyčných vojakov už vtedy potrestali ich velitelia.

Nemenovaný zdroj z prostredia armády pre ABC uviedol, vlajka bola na vozidle "dlhší čas". Podľa neho išlo skôr o "zvrhlý žart" než o vyjadrenie náklonnosti k neonacizmu. Fotografia v tom čase kolovala aj medzi austrálskymi vojakmi v Afganistane.

A 2007 photograph showing Australian troops flying a Nazi flag while on duty in Afghanistan has surfaced overnight. "It was wrong...it was absolutely wrong...commanders took action at the time" - @TurnbullMalcolm.