Podľa Trumpa KĽDR už nepredstavuje hrozbu: Severokórejské médiá hovoria o schôdzke storočia

"Práve som pristál - bola to dlhá cesta, ale všetci sa teraz môžu cítiť oveľa bezpečnejšie než v deň, keď som nastúpil do úradu. Jadrová hrozba zo strany Severnej Kórey už neexistuje. Stretnutie s Kim Čong-unom bolo zaujímavým a veľmi pozitívnym zážitkom. Severná Kórea má veľký potenciál pre budúcnosť!" napísal Trump po návrate do USA zo Singapuru, kde sa v utorok stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

O niekoľko minút neskôr napísal: "Pred nástupom do úradu ľudia predpokladali, že ideme do vojny so Severnou Kóreou. Prezident Obama povedal, že Severná Kórea je naším najväčším a najnebezpečnejším problémom. Už nie je - od dnešnej noci môžete pokojne spávať!"

"Schôdzka storočia"

Severokórejské štátne médiá v stredu referovali o úspechu o utorkového summitu vodcu KĽDR Kim Čong-una s amerických prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý označili za "schôdzku storočia". Trump a Kim sa v utorok na historickom summite v Singapure dohodli, že Spojené štáty a Severná Kórea nadviažu "nové" vzťahy. V spoločnom vyhlásení oboch predstaviteľov sa uvádza, že KĽDR bude pracovať na úplnej denuklearizácii a USA jej za to poskytnú bezpečnostné záruky. Obe krajiny sa tiež zaviazali, že spoločne vyvinú úsilie na zabezpečenie trvalého mieru na Kórejskom polostrove.

Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci

Podľa agentúry Reuters severokórejské médiá predstavujú výsledky singapurského summitu ako víťazstvo Pchjongjangu, pričom zdôrazňujú ústupky zo strany USA. Oficiálna tlačová agentúra KCNA podčiarkla najmä Trumpov prísľub pozastaviť spoločné americko-juhokórejské vojenské manévre, poskytnúť Severnej Kórei bezpečnostné garancie a perspektívne zrušiť sankcie voči KĽDR.

"Kim Čong-un a Trump sa zhodli na dôležitosti zachovávania princípu, že mier, stabilitu a denuklearizáciu Kórejského polostrova možno dosiahnuť len postupnými a súčasne prebiehajúcimi krokmi," píše sa v správe KCNA. Ten istý text následne prečítala v štátnej televízii aj známa moderátorka spravodajstva Ri Čchun-hi, ktorá sa preslávila aj v zahraničí svojim oduševneným ohlasovaním správ dôležitých pre režim v Pchjongjangu.

Veľkú pozornosť venoval singapurskému summitu aj oficiálny denník vládnucej komunistickej strany Rodong sinmun. Fotografie zo schôdzky zapĺňali zhruba polovicu zo šesťstranového stredajšieho vydania; celkovo ich bolo 33. Len na prvej strane bolo osem záberov zo summitu, z toho štyri zachytávali podanie rúk oboch lídrov.

Podľa analytika Mun Hong-sika z juhokórejského bezpečnostného inštitútu INSS denník Rodong sinmun prezentoval summit ako veľké víťazstvo a výsledok snáh vodcu Kim Čong-una. Zdôrazňoval pritom najmä otázku mieru a nových vzťahov s USA. Otázka eliminácie jadrových zbraní na Kórejskom polostrove, ktorá je kľúčová pre Washington, predstavovala v rámci spravodajstva o summite len menej podstatný dodatok, analyzuje Mun Hong-sik.