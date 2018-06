Mladík (21) do krvi zbil priateľku (18): Stačilo, aby uvidel, čo sa jej zjavilo na telefóne

Fotografie nie sú vhodné pre maloleté osoby a ľudí s citlivou povahou!

Zdroj: Torres Family

Incident sa odohral v dome dievčaťa v júni minulého roka. Solidad polícii povedala, že potom, čo sa s Dameonom spoznali cez Snapchat, si aplikáciu z telefónu odstránila. Neskôr sa však rozhodla, že si ju nainštaluje znovu a keď priateľ uvidel, že má na mobile nové správy, schytala od neho poriadku facku za to, že ho vraj podvádza. Tým sa však útok neskončil.

Zdroj: Torres Family

Marmolejo ju zhodil na zem a začal ju tĺcť a kopať do nej, až kým sa neprevrátila, aby si kryla hlavu a tvár. Podľa jej slov ju pritlačil na podlahu a udieral ju do bokov a trupu. Potom postupoval vyššie cez chrbát až ku hlave. Dievčine sa podarilo utiecť do kúpeľne, no mladík sa do nej dostal tiež a pokračoval v útoku. Tri až štyrikrát jej udrel hlavou o vaňu a nechal ju podľa KCBD ležať v bezvedomí v kaluži krvi.

Zdroj: Facebook

Po krutom čine museli tínedžerku hospitalizovať a zašiť jej ranu na čele 15-timi stehmi. Jej teraz už bývalého priatelia polícia zatkla aj na základe toho, že odtlačky jeho tenisiek zodpovedali modrinám na tele mladej ženy. Výšku trestu by sa mal vinník dozvedieť dnes.