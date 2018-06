Dráma v Prahe: Prívalová vlna zmietla štyroch lovcov pokladov, dvoch zachránili títo hrdinovia

PRAHA - Silné búrky s prívalovými zrážkami, krupobitím a nárazovým vetrom, ktoré cez víkend zasiahli časť Česka, si vyžiadali jednu obeť. Dvadsaťsedemročná žena sa v Prahe utopila v sobotu po tom, čo ju pri hľadaní takzvaných kešiek v podzemnej časti Motolského potoka spláchla prívalová vlna. Jej kolega zostáva aj po mnohohodinovom pátraní policajtov a potápačov nezvestný, ďalším dvom mladým priaznivcom obľúbeného geocachingu sa podarilo vyviaznuť len s drobnými poraneniami a vyčerpaním organizmu. Bez pomoci obetavých záchrancov by to však pravdepodobne nezvládli.

Nezvestný muž bol súčasťou štvorčlennej skupiny, ktorú v stoke dlhej vyše štyri kilometre prekvapil prudký lejak. Dvom z nich sa podarilo zachrániť, lekári motolskej nemocnice im ošetrili drobné poranenia. Dvadsaťsedemročnú ženu našli v sobotu večer policajti utopenú pod Jiráskovým mostom.

Zdroj: HZS hl. m. Prahy

Zdroj: HZS hl. m. Prahy

Potápači, policajti, strážnici a hliadky riečneho oddielu polície hľadali mladíka v sobotu až do zotmenia, v pátraní pokračovali aj v nedeľu. Potápači najprv prehľadávali dno rieky medzi Palackého a Jiráskovým mostom, popoludní sa spustili aj do podzemného tunela, ktorým Motolský potok preteká. Hasiči si museli pripraviť vstupy do podzemia v celej dĺžke stoky, v čom podľa hovorcu hasičov Martina Kavky spolupracovali s pracovníkmi Pražských vodovodov a kanalizácií.

Zdroj: HZS hl. m. Prahy

Zdroj: HZS hl. m. Prahy

Po búrke sa tam kvôli veľkej vode a silným prúdom nemohli dostať, aj v nedeľu museli kvôli dažďu náročný zásah občas prerušiť. Každú pol hodinu dostávali aktuálnu predpoveď od meteorológov. Situáciu im navyše komplikoval fakt, že v podzemí im takmer nefungovali vysielačky ani mobilný signál. "Hasiči však veľmi starostlivo prehľadávali všetky zákutia podzemnej stoky. Pred 17:00 bolo pátranie ukončené s tým, že do podzemia sa potápači vrátia v pondelok v dopoludňajších hodinách," uzavrel Kavka.

Zdroj: HZS hl. m. Prahy

Zdroj: HZS hl. m. Prahy

Záchrana ako z filmu

Dvoch zo štyroch priaznivcov geocachingu, ktorým sa podarilo zo stoky vyplávať, zachránil bývalý námorník Radovan Stránský, ktorý teraz pôsobí na lodi Europe, informoval server Seznam Zprávy. Najskôr hodil záchranný kruh mužovi, ktorého prívalová vlna vyniesla z tunela len kúsok od lode, potom doplával k potápajúcemu sa dievčaťu. K záchrannej akcii sa tiež pripojila žena na člne, ktorá všetkých troch prepravila na breh. Podľa serveru Novinky bola onou zachránkyňou Martina Součková (35), ktorá na Vltave trénuje mladých veslárov v klube Slavia Praha sídliacom na Smíchove.

Zdroj: Seznam.cz

Stránský uviedol, že podobne silnú búrku, ako sa v sobotu prehnala Prahou, zažil na mori, v tuzemských podmienkach ju považuje za úplne mimoriadnu. "Ja som už pár ľudí vytiahol z vody, ale nikdy to nebolo takto komplikované," povedal záchranca. "Bolo vidieť, že sú úplne vyčerpaní a dobití. Navyše obaja boli poriadne oblečení, mali čižmy a nasiaknuté oblečenie ich tiahlo ku dnu. Keby sme ich nevytiahli, tak sa v tej hati určite utopia," uviedla Součková.

Zdroj: Seznam.cz

"Len opakovali, že im obom chýba priateľ a priateľka. To bolo jediné, čo hovorili. Slečna bola strašne dobitá na tvári, tiekla jej všade krv a tvár mala dosť opuchnutú, ako ju to asi mlelo tou výpusťou dole. Hrozne statočný bol ten pán, čo skočil z toho parníka. Ten držal tú slečnu nad vodou a potom ja som priplávala a vyťahovala som toho pána. Hovorila som im: aspoň sa držte, ja budem celý čas cúvať. Ja som ich fakt nemohla vytiahnuť, keď ten človek nespolupracuje, je nasiaknutý vodou, tak je strašne ťažký a ja som ich ťažko vytiahla na tie plaváky. To je veľmi ťažké s človekom v takom bezvládnom stave. Aj keď som ich doviezla na breh, tak hovorili: ja nevyleziem, vyberte ma, nechceli vôbec nič robiť. Bez síl, jednoducho...," vyjadrila sa Součková pre český Blesk.

Martina Součková Zdroj: FB/Lee Loo

"Pokračovala som. Videla som, že prišla už sanitka, tak som sa vrátila a snažila sa tam jazdiť dookola. Večer ma to potom mrzelo, že som viac nemohla pomôcť. Ale ja som fakt nikoho nenašla, nevidela som žiadnu stopu človeka, že by sa tam pohyboval," dodala obetavá matka dvoch detí, ktorá sa stala v Česku hrdinkou.

Zdroj: HZS hl. m. Prahy

Zdroj: HZS hl. m. Prahy

Čo je geocaching?

Geocaching, ktorej sa štvorica mladých ľudí venovala, je hra na pomedzí športu a turistiky, kedy sa v teréne hľadajú ukryté schránky pomocou satelitnej navigácie. Hľadanie schránok môže byť ale aj nebezpečné a okrem utopeného dievčaťa z tejto soboty si vyžiadalo obete aj v minulosti. V decembri 2005 zomrel osemnásťročný mladík, keď sa pri hľadaní kešky zrútil zo štyridsaťmetrového svahu v blízkosti pražského motolského krematória. V júni 2012 zase našla polícia telo nezvestného Ondreja Švejdu v mostnom pilieri v ulici Bulovka v pražskej Libni, podľa všetkého v oblasti tiež hľadal skrýšu.