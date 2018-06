Sýrsky prezident uviedol veci na pravú mieru: Pravda o zásahoch Rusov v krajine

"Nikdy počas trvania nášho vzťahu sa nám (Rusi) nepokúšali diktovať, aj keď sme mali rozdielne názory," povedal Asad v rozhovore pre britský týždenník Mail on Sunday. "Je prirodzené, že rozdielne strany majú rozdielne názory, či už je to v našej vláde alebo v iných vládach. Je to úplne prirodzené, avšak napokon o tom, čo sa deje a bude diať v Sýrii, rozhoduje Sýria," priblížil Asad.

V rozhovore pre Mail on Sunday sýrsky prezident tiež vyslovil presvedčenie, že vojna v Sýrii sa skončí "o necelý rok" a opätovne zdôraznil, že jeho cieľom je dobyť "každý centimeter" sýrskeho územia. Podľa Asada za predlžovanie konfliktu sú zodpovedné cudzie mocnosti ako Británia, Spojené štáty či Francúzsko, ktoré brzdia snahy o vyriešenie situácie vo vzbúrencami ovládaných oblastiach na juhozápade Sýrie.