Hrozný prípad v Brazílii: Matka po pôrode zaživa pochovala dieťa v domnienke, že zomrelo

Štátna polícia v Mato Grosso v sobotu uviedla, že 15-ročná matka porodila dieťa už skôr v týždni, no myslela si, že zomrelo a pochovala ho na zadnom dvore ich rodinného domu. Polícia dostala anonymný tip týkajúci sa pochovania a vykopala z hrobu dieťa. Dievčatko bolo následne hospitalizované a jeho zdravotný stav je stabilizovaný.

Babička a prababička bábätka boli vzaté do policajnej väzby, kde zostanú až do začiatku vyšetrovania. Polícia vypočula aj 15-ročnú matku, no o niekoľko hodín ju prepustila.