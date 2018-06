Masaker po búrke v Slovinsku: Z týchto VIDEÍ mrazí, obrovské krúpy zanechali spúšť

"Aj do tejto oblasti Európy, podobne ako ku nám prúdi v týchto dňoch veľmi teplý a vlhký vzduch. Situácia tu však bola o to horšia, že priamo nad Jadranom sa nachádza tlaková níž, ktorá prináša ešte výraznejšiu vlhkosť a práve teplý a vlhký vzduch je doslova ideálny pre výskyt veľmi silných búrok. V tejto časti Európy sa očakávali silné búrky s krúpami, no to čo sa stalo, prekvapilo všetkých," informoval portál imeteo.sk.

Fotografie a videá sú zo slovinského mestečka Črnomelj.

Niekoľko výrazných supercelárnych búrok nad Slovinskom a Chorvátskom prinieslo intenzívne prívalové zrážky, ale v tomto prípade predovšetkým krúpy. Krupobitie bolo v niektorých oblastiach devastačné.

"Takéto mohutné krupobitie je na Európu neštandardné a skôr je obvyklé pre pevninu USA, kde sa tvoria silné supercelárne búrky, ktoré sú často sprevádzané aj tornádom. Škody budú v oblasti odstraňovať ešte dlho, no silné búrky hrozia aj naďalej. Vyskytnúť sa môžu aj počas víkendu," píše imeteo.sk.

Obrovské krúpy mali dosť sily na to, aby prerazili čelné sklá na automobiloch a po búrke sa mohli mnohí majitelia len chytať za hlavu. Nehovoriac o poľnohospodároch, ktorých úroda je nenávratne zničená.

Podľa predpovede SHMÚ búrky s krúpami hrozia v sobotu aj u nás, a to najmä na západnom a strednom Slovensku.