Útok kebabov: Obľúbenou pouličnou pochúťkou sa otrávilo 57 ľudí! Záhadná príčina, šíri sa strach

Podľa hygienikov sa ľudia nakazili v bistre Maxim v Hradci Králové nepríjemnou baktériou. Žalúdočné problémy má na svedomí jed, ktorý produkuje zlatý stafylokok. Lekári ošetrili postupne minimálne 57 ľudí. V nemocnici momentálne zostáva už len jeden pacient. Informáciu potvrdil lekársky námestník fakultnej nemocnice v Hradci Zdeněk Tušl.

Po troch hodinách začalo peklo

Jednou z otrávených bola aj šesťnásťročná Bára, ktorá skončila kvôli tortille v bolestiach a na infúziách. Bolesti sa u stravníkov začli objavovať od nedele. "V bistre Maxim si dala tortillu s kuracím mäsom a po troch hodinách začalo peklo. V utorok bola šesť hodín na infúziách a z nemocnice sme prišli domov o jednej ráno. V stredu sme boli na kontrole. Už jej je lepšie, ale ešte to stále nie je ono," povedala pre blesk.cz Bárina matka Lucia.

Zdroj: maps.google.com

Včera ráno bolo na infekčnom oddelení ešte šesť ľudí. U posledných pacientov trvala liečba dlhšie, pretože mali v čase nákazy aj iné ochorenia. Fakultná nemocnica od začiatku týždňa ošetrila 57 priotrávených ľudí. "V nemocnici zostane do zajtra (piatku) už len jeden mladý muž. V piatok by mal ísť domov. V ohrození života nie je. Už nie je ani na jednotke intenzívnej starostlivosti," uviedol Tušl.

Ide o izolovanú udalosť

Krajská hygienická stanica (KHS) hodnotí otravu desiatok ľudí jedlom z rýchleho občerstvenia v centre mesta ako izolovanú udalosť. Podľa hovorkyne KHS Veroniky Krejčí nejde o infekčné ochorenie, ktoré by sa malo ďalej prenášať medzi ľuďmi. "Veríme, že jej príčinu sa nám podarí objasniť. Podľa oznámenia laboratórií musíme na kompletné výsledky počkať do konca budúceho týždňa," uviedla.

Zdroj: SITA/AP/Michael Probst

Podľa zistení hradeckej fakultnej nemocnice mohol byť za otravou prevažne mladších ľudí toxín, ktorý produkuje zlatý stafylokok. "Ak by skutočne bol tento mikrób pôvodcom daných ťažkostí, zodpovedalo by to aj našim predpokladom," uviedla Krejčí. Podľa nej zlatý stafylokok produkuje v potravinách alebo pokrmoch toxín - bakteriálny jed, ktorý po krátkej dobe po konzumácii danej potraviny vyvolá veľmi ťažký stav postihnutia zažívacieho traktu sa zvracaním, hnačkami, výraznou nevoľnosťou bez teplôt.

Otrávenie prebieha dramaticky

"Tento stav je skutočne veľmi dramatický, našťastie väčšinou relatívne veľmi rýchlo odznieva a nezanecháva žiadne následky. Avšak pre definitívne potvrdenie a vysvetlenie celého prípadu je potrebné počkať na výsledky ďalších vyšetrení, najmä vzoriek potravín," uviedla Krejčí. Podľa hygienikov pochádzalo závadné jedlo z bistra Maxim v ulici V Kopečku. Potom, čo im v utorok (5. júna) nahlásili prípady niekoľkých zažívacích ťažkostí, ktoré spájala konzumácia jedla zo spomínanej prevádzkarne, vykonali na mieste kontrolu, no bistro neuzavreli.

"Pri kontrole boli zistené určité nedostatky, tie však neboli takého charakteru, aby vznikli legislatívne dôvody miesto uzavrieť," povedala Krejčí. V utorok popoludní, keď v nemocnici priotrávených ľudí pribúdalo, uzavrel bistro sám prevádzkovateľ. "Uzavretie prevádzkarne sme potvrdili aj našim rozhodnutím, otvorenie prevádzky bude teda podliehať súhlasu KHS," uviedla.

Zdroj: SITA/AP/Peter Steffen

Presná príčina sa zisťuje

Polícia prípad vyšetruje pre podozrenie z ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi z nedbanlivosti. "Doteraz nebol nikto obvinený, stále zisťujeme presnú príčinu zdravotných ťažkostí a prípadnú mieru zavinenia konkrétnou osobou," uviedol hovorca krajskej polície Jan Čížkovský. Ľudia boli po ošetrení mimo ohrozenia života. "Jedlo muselo byť intoxikované veľmi silno, pretože v podstate každý, kto ho zjedol, sa dostal do nemocnice," dodal Ivan Kučera z KHS.

Polícia sa prípadom zatiaľ nezaoberá. "Museli by sme dostať podnet. Ani neviem, či v tom možno vidieť naplnenie nejakého protiprávneho konania," povedala policajná hovorkyňa Eva Prachařová. Podobné prípady sú v ČR pomerne vzácne. Napríklad pred štyrmi rokmi sa priotrávilo jedlom v centre Prahy viac ako 30 talianskych študentov. Aj oni boli niekoľko hodín hospitalizovaní s vracaním a črevnými ťažkosťami.