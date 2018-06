Obyvatelia len nechápavo krútili hlavami: VIDEO Policajti naháňali naozaj nevšedné vozidlo

Gardista, ktorý bol identifikovaný ako veliteľ ženijného práporu, sa pásového transportéra zmocnil na základni Fort Pickett. S obrneným vozidlom, ktoré nebolo vybavené zbraňovými systémami, potom pred políciou unikal po diaľnici a došiel až do hlavného virgínskeho mesta Richmondu. Pri naháňačke, kedy transportér dosahoval rýchlosť až 65 kilometrov za hodinu, nedošlo k žiadnej nehode.

Transportér prenasledovaný policajnými autami vyvolal v Richmonde rozruch. "Bolo to ako vystrihnuté z filmu," vyhlásil Brian Wingert, ktorý bol svedkom udalosti. "Počul som veľké vozidlo, znelo to ako tank, ale pohybovalo sa to veľmi rýchlo," dodal.