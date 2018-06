Srb chcel cez Maďarsko previezť 18 kíl marihuany: Vo väzení strávi vyše päť rokov

Muž chcel koncom roka 2016 prepašovať cez územie Maďarska do Viedne vyše 18 kilogramov marihuany. Súd ho uznal vinným z trestného činu prechovávania väčšieho množstva drogy. Srbovi, ktorý často navštevoval príbuzných v rakúskej metropole, sľúbila neznáma dvojica 9000 eur za odvoz drog z Kosova do Viedne. Ako zálohu mu dali 2500 eur. Drogy mu do auta v Kosove schovali 25. decembra.

Maďarskí colníci odhalili kontraband schovaný v osobnom aute na srbsko-maďarskom hraničnom priechode v Röszke 29. decembra, keď pašerák cestoval zo Záhrebu do Rakúska s manželkou a maloletým dieťaťom. Odvolací súd potvrdil rozsudok prvostupňového súdu a verdikt tak nadobudol právoplatnosť. Srba okrem väzenia vykázali z Maďarska na obdobie šiestich rokov.