Pád budovy v Nairobi: FOTO V metropole zahynuli najmenej dvaja ľudia

Ako informoval Pius Masai Mwachi zo skupiny zasahujúcich záchranárov, jednu osobu vytiahli spod sutín zrútenej budovy už mŕtvu, ďalšiu previezli do nemocnice ešte živú, no skonala krátko po prevoze. Do nemocnice previezli aj ďalších troch zranených.

Presná príčina nešťastia zatiaľ nie je známa, k podobným prípadom však v Nairobi dochádza pomerne často. Odhaduje sa, že v budovách, ktoré sú z bezpečnostného hľadiska nevyhovujúce, žije prevažná väčšina zo 4 miliónov obyvateľov kenskej metropoly.