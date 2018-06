Trump sa stretol so severokórejským vyslancom: Potvrdili dátum očakávaného summitu

Donald Trump a Kim Čong-un

WASHINGTON - Summit Spojené štáty - Severná Kórea sa uskutoční v pôvodne plánovanom termíne a na pôvodne plánovanom mieste - 12. júna v Singapure. V piatok to po stretnutí s podpredsedom Ústredného výboru severokórejskej komunistickej Kórejskej strany práce Kim Jong-Čcholom v Bielom dome vyhlásil americký prezident Donald Trump. Povedal, že ak by sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom nestretol, urobil by chybu.