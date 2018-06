Žena (37) sa ráno zobudila a našla svojich dvoch synov mŕtvych: Tichý ZABIJAK, pozor naň!

VICTORIA - Tridsaťsedemročná Austrálčanka spomína na strašný moment, kedy sa jedného dňa zobudila a zistila, že jej dvaja synčekovia sú mŕtvi. Stalo sa to už pred ôsmimi rokmi, no pociťuje stále rovnakú bolesť. Teraz sa rozhodla o svojich pocitoch prehovoriť verejne.

Vanessa Robinsonová z austrálskeho štátu Victoria bola unavená z celého dňa, padla na posteľ a krátko nato zaspala. Jej synovia - šesťročný Tyler a osemročný Chase sa k nej v noci pritúlili. Ráno, sa keď sa zobudila, našla ich ležať bez známok života. Písal sa vtedy 30. mája 2010. Vanessa sa nemohla pohnúť, zvládla len privolať záchranárov a svojho bývalého manžela. Chlapcov sa však zachrániť nepodarilo, zomreli na otravu oxidu uhoľnatého.

Vyšetrovanie odhalilo, že na príčine bol plynový ohrievač umiestnený vo vedľajšej izbe, z ktorého sa v osudnú noc šíril smrteľný plyn bez farby a zápachu. Osem rokov po tejto strašnej tragédii o nej Robinsonová prehovorila verejne. "Videla som svoje deti ležať na posteli a bolo mi jasné, že sa stalo niečo hrozné. V noci ku mne vliezli do postele a plakali, očividne preto, lebo už pociťovali známky otravy. Potom sme všetci zaspali. Oni sa však už nikdy nezobudili," povedala ubolená žena pre Mirror Online. Sama utrpela ťažkú otravu a okrem toho aj rabdomyolýzu (rozpad svalových vlákien kostrových svalov, pozn. red.). V nemocnici, kde sa o smrti svojich synov dozvedela, bola hospitalizovaná šesť týždňov.

"Ako rodič, ktorý prišiel o to najcennejšie, môžem povedať, že sa z toho nedá nikdy dostať," opísala agóniu, ktorú prežíva každý deň. Chase a Tyler boli podľa nej nerozluční, ktorí trávili všetok voľný čas spolu. Zronená Vanessa založila pred časom nadáciu The Chase and Tyler Foundation, aby zvýšila povedomie o rizikách spojených s oxidom uhoľnatým.