PRÁVE TERAZ Ruský novinár žije! Jeho smrť len predstierali

Ruský novinár Arkadij Babčenko predstúpil v stredu pred novinárov na tlačovej konferencii. Informovali o tom tlačová agentúra AP a spravodajská televízia Sky News. Svetové médiá v utorok informovali o Babčenkovom zastrelení v jeho byte v Kyjeve. Ukrajinské úrady uviedli, že zabránilil jeho vražde, ktorú mali nariadiť ruské tajné sllužby.

Babčenko sa objavil na tlačovej konferencii na ukrajinskej televízii. Šéf Ukrajinskej tajnej služby (SBU) Vasyl Hrytsak povedal, že jeho vraždu zinscenovali schválne. Chceli odhaliť ruských agentov a chytiť tých, ktorí sa ho pokúšali zabiť.

Dodal, že akciu plánovali niekoľko mesiacov. Na tlačovke sa objavil aj samotný Babčenko, ktorý sa poďakoval Gritsakovi za záchranu života.

Arkady Babchenko is actually alive, the whole death thing was actually a special operation to catch those plotting to kill him, he says at a press conference. Wow. Only in Ukraine https://t.co/hwvDfGdyJs pic.twitter.com/W1R98JQqSA