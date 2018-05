VIDEO Ďalšia dráma na americkej škole: Neznámy strelec vážne zranil učiteľa so študentom

Šéf polície v Noblesville Kevin Jowitt potvrdil, že pri streľbe v škole West Middle School, ku ktorej došlo okolo 09.00 h miestneho času (15.00 h SELČ), bola zranená jedna dospelá osoba a jedno dieťa. Hovorkyňa Metodistickej nemocnice v Indiane Danielle Sirillaová potvrdila, že zraneného dospelého previezli do tejto nemocnice, zatiaľ čo zranené dieťa previezli do neďalekej Rileyho detskej nemocnice. Informácie o charaktere ich zranení hovorkyňa neposkytla.

Školu, ktorú navštevuje 1350 žiakov 6.-8. triedy, po incidente evakuovali a jej okolie uzavreli. Ďalšie informácie o incidente Jowitt neposkytol, preto nie je jasné, čo sa vlastne v škole stalo.

Jeden zo žiakov pre televíziu WTTV uviedol, že strelec vošiel do triedy, kde práve prebiehala hodina prírodovedy, a učiteľ mu vytrhol pištoľ z ruky. Iný nemenovaný študent pre tú istú televíziu povedal, že žiaci v panike zabarikádovali učebňu a učiteľ na ich obranu vzal do rúk bejzbalovú palicu. Mesto Nobleville s približne 60.000 obyvateľmi leží okolo 40 kilometrov severovýchode od metropoly štátu Indiana, kde sa v nedeľu konajú jedny z najslávnejších automobilových pretekov sveta - 500 míľ v Indianapolis

BREAKING NEWS UPDATE: Reports of shots fired at a middle school in Noblesville, Indiana. Fire department says shooter is in custody. Reports of at least one person injured: https://t.co/aCZkf0LAcz. Story is very fluid. Stay with HLN for details. https://t.co/fC7rb8VGnY