VIDEO Ďalšia dráma na americkej škole: Neznámy strelec vážne zranil dvoch ľudí

Zranenia utrpeli podľa doterajších správ jeden dospelý a jedno dieťa. Oboch previezli do nemocnice, ich stav zatiaľ nie je známy. Ostatné deti presunuli učitelia bezprostredne po útoku do telocvične, kde si ich prišli vyzdvihnúť rodičia. Streľba sa odohrala v meste Noblesville, ktoré je vzdialené zhruba 30 kilometrov na sever od Indianapolisu, hlavného mesta Indiany.

Piatkový incident je o ďalším prípadom streľby na škole, ktoré sa v Amerike v posledných mesiacoch rozmohli. Len pred týždňom útočil žiak na strednej škole v texaskom Santa Fe a zabil tam osem študentov a dvoch učiteľov.

BREAKING NEWS UPDATE: Reports of shots fired at a middle school in Noblesville, Indiana. Fire department says shooter is in custody. Reports of at least one person injured: https://t.co/aCZkf0LAcz. Story is very fluid. Stay with HLN for details. https://t.co/fC7rb8VGnY