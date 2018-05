USA vyškrtli Čínu z veľkých námorných manévrov: Dôvodom je militarizácia Juhočínskeho mora

Stiahnutie pozvania pre čínske námorné sily na cvičenie RIMPAC (Rim of the Pacific) je "prvotnou reakciou" na militarizáciu oblasti Juhočínskeho mora zo strany Pekingu, odkázal v stredu Pentagón do Pekingu. Vo vyhlásení tiež spomenul "silné dôkazy" o tom, že Čína v oblasti Spratlyho ostrovov rozmiestnila protilodné rakety, raketové systémy zem-vzduch a elektronické rušičky. Washington vyzval Peking na odstránenie týchto systémov.

Čínsky rezort obrany reagoval vo štvrtok krátkym vyhlásením, podľa ktorého Spojené štáty "ignorovali fakty a tzv. debatu o militarizácii Juhočínskeho mora použili ako ospravedlnenie na to, aby nepozvali Čínu". "Toto rozhodnutie Spojených štátov nie je konštruktívne. Zatváranie dverí na komunikáciu nikdy neprispieva k podpore vzájomnej dôvery a komunikácie medzi čínskymi a americkými armádami."

Manévre RIMPAC, ktorých sa v minulosti zúčastnila i Čína, sa považujú za najväčšie medzinárodné cvičenie vojenského námorníctva na svete. Konajú sa každé dva roky v júni a júli pri Havaji.