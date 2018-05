Reportéri z Južnej Kórey môžu prísť sledovať zrušenie jadrového strediska v KĽDR

SOUL - Severná Kórea prijala v stredu zoznam vybraných juhokórejských novinárov a reportérov, ktorí by mali pokrývať demontáž jej jadrového testovacieho areálu Pchunggje, naplánovanú na 23.-25. mája. Informovalo o tom podľa agentúry Jonhap juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie.

Ministerstvo doručilo v stredu ráno zoznam novinárov Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) prostredníctvom komunikačného kanálu v pohraničnej dedine Pchanmundžom. KĽDR, ktorá v ostatných dňoch zoznam odmietala a neuviedla pre to nijaký dôvod, ho teraz podľa ministerstva prijala.

Ministerstvo dodalo, že Soul podnikne v súvislosti s cestou novinárov na Sever všetky nevyhnutné opatrenia vrátane zabezpečenia dopravy. Kedy však vybraní novinári do KĽDR pocestujú, doposiaľ zrejmé nie je, priblížila agentúra Reuters. Do severokórejského mesta Wonsan medzičasom pricestovali zahraniční novinári z Británie, Číny, Ruska a Spojených štátov a teraz čakajú na to, aby ich odtiaľ tamojšie úrady dopravili ku komplexu Pchunggje.

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) 12. mája oznámila, že komplex Pchunggje na severe svojho územia verejne rozoberie, pričom ceremóniu povolí sledovať zahraničným novinárom z dovedna piatich krajín - Británie, Číny, Južnej Kórey, Ruska a USA.

Severná Kórea sa však krátko nato - podľa svojho vyjadrenia v dôsledku prebiehajúceho spoločného cvičenia juhokórejských a amerických vzdušných síl - rozhodla zrušiť plánované rozhovory so Soulom a svojich južných susedov podrobila vlne kritiky. Spomínaný zoznam novinárov následne zamietla. Južná Kórea vyjadrila ľútosť nad jednostranným rozhodnutím Severnej Kórey zrušiť plánované medzikórejské rozhovory a vyzvala Pchjongjang, aby sa čo najskôr vrátil k dialógu.