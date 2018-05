Ospravedlnenie Zuckerberga v Bruseli: Mrzí ma, že Facebook nedokázal zabrániť zneužitiu údajov

BRUSEL - Šéf spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg sa v utorok v Európskom parlamente (EP) v Bruseli ospravedlnil za to, že Facebook nedokázal zabrániť zneužitiu niektorých svojich internetových nástrojov.

Zuckerbergove ospravedlnenie zaznelo pred členmi EP a vysokými predstaviteľmi Európskej únie, ktorým odpovedal na otázky spojené so škandálom okolo zneužitia údajov miliónov používateľov Facebooku. Či už išlo o "falošné správy, zasahovania do volieb zo zahraničia a zneužívanie údajov o ľuďoch vývojármi, neuvedomovali sme si, kam až siaha naša zodpovednosť", pokračoval Zuckerberg.

"Bola to chyba a je mi to ľúto," vyhlásil výkonný riaditeľ Facebooku, ktorého citovala agentúra AP. Žiadosť poslancov EP osobne vypočuť Zuckerberga sa zrodila po tom, ako šéf Facebooku v apríli svedčil v americkom Kongrese. Zuckerberg navrhol, že vyšle popredného predstaviteľa spoločnosti, aby vystúpil pred britským parlamentom, a ponúkol, že urobí to isté aj v Bruseli, avšak zákonodarný zbor EÚ trval na jeho osobnom vypočutí.

Facebook čelí kritike, odkedy vyšli najavo informácie, že spoločnosť Cambridge Analytica údajne neoprávnene získala osobné údaje facebookových používateľov, ktoré mala následne použiť na ovplyvnenie prezidentských volieb v USA. Na základe týchto informácií mala pomôcť zvíťaziť súčasnému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Facebook pripustil, že Cambridge Analytica sa neoprávnene dostala k osobným údajom 87 miliónov jeho používateľov - z nich 2,7 milióna je z krajín EÚ.

Tajani: Vypočutie Zuckerberga je úspech, šéf Facebooku zašle odpovede aj písomne

Vystúpenie generálneho riaditeľa spoločnosti Facebook Marka Zuckerberga v Európskom parlamente (EP) je úspechom pre túto inštitúciu. Uviedol to v utorok predseda EP Antonio Tajani po vyše poldruhahodinovom vypočúvaní Zuckerberga na pôde europarlamentu.

"Sme v centre politickej debaty. Ukázali sme, že máme vôľu venovať sa záujmom občanov," uviedol Tajani počas tlačovej besedy. Zároveň bránil "zúžený" a časovo skrátený formát vypočúvania len pred predsedami politických skupín a šéfmi výborov v EP, a nie pred všetkými europoslancami. "Zuckerberg nie je občanom EÚ," upozornil Tajani. Šéf europarlamentu dodal, že Zuckerberg zašle individuálne odpovede na ďalšie citlivé a nezodpovedané otázky v písomnej forme. Okrem toho sa ďalší vysoký predstaviteľ spoločnosti Facebook dostaví na vypočúvanie zamerané najmä na technické otázky pred členov Výboru EÚ pre vnútorné záležitosti.

Belgický denník L'Echo upozornil, že Zuckerberg sa šikovne vyhol napríklad otázkam o monopolnom postavení jeho firmy v Európe, o opatreniach proti systematickému odmietaniu cielených reklám či o podnikaní spoločnosti v Írsku alebo ďalších daňových rajoch. Po vypuknutí škandálu so spoločnosťou Cambridge Analytica, ktorá údajne neoprávnene získala osobné údaje facebookových používateľov a ovplyvnila prezidentské voľby v USA, europoslanci žiadali, aby Zuckerberg vystúpil v pléne EP v Štrasburgu.

Zuckerberg v rámci série otázok upozornil, že Facebook je už lepšie pripravený identifikovať a vymazávať dezinformácie ovplyvňujúce volebné procesy po celom svete. V súvislosti s prezidentskými voľbami v USA v roku 2016 priznal, že Facebook bol "príliš pomalý", aby dokázal identifikovať ruské zásahy cez sociálnu sieť na samotné voľby, a v tom období sa spoločnosť sústreďovala skôr na tradičné kybernetické útoky.

Najmladší miliardár sveta (34) upozornil na kroky, ktoré jeho sociálna sieť prijala na riešenie predošlých nedostatkov. Ide o rôzne opatrenia obmedzujúce prístup k osobným údajom pri digitálnych aplikáciách, spomenul aj zdvojnásobenie počtu pracovníkov dohliadajúcich na bezpečnosť - do konca tohto roka by ich malo byť 20.000. "Tieto investície majú významný vplyv na naše zárobky, ale bezpečnosť ľudí bude mať vždy prioritu pred maximalizáciou ziskov," uviedol pred europoslancami. Spoločnosť Facebook už oznámila, že bude uplatňovať opatrenia nového nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré vstúpia do platnosti v piatok 25. mája.