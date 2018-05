Rodák zo Slovenska prerazil v USA ako šéfkuchár: Jeho reštaurácia žne úspechy, náhla smrť

Dano Hutnik sa podľa portálu fltimes.com narodil v Bratislave ukrajinským rodičom. Jeho matka, milovníčka divadla mu vštepila lásku k umeniu. Nakoniec vyrastal vo Viedni, kde pôsobil ako baletný tanečník, no v tridsiatke túto profesiu vymenil za státie nad hrncami a panvicami. Oslovil ho najmä štýl typických rakúskych vinární zvaných "Heuriger", a ten si so sebou priniesol aj do USA, kde dovtedy takýto koncept pravdepodobne neexistoval, tvrdí portál newyorkupstate.com.

Dano Hutnik s manželkou.

Byť šéfkuchárom podľa neho nebolo len o varení, ale o všetkých veciach okolo neho, vytvoriť pre ľudí šou. Svoju prácu prirovnal k tancu. Ak s ním zaspávate aj vstávate, potom budete mať úspech. So svojou manželkou sa taktiež stretol v reštaurácii a spoločne si v roku 1999 kúpili podnik v Itake, no chýbala mu tu príroda a dobré víno. V roku 2005 si preto pár otvoril reštauráciu Dano's Heuriger on Seneca s výhľadom na jazero. Je obklopená vinohradmi, sadmi a poliami, takže návštevníci majú dojem, ako by boli na dovolenke, aj keď len zídu z cesty.

Koncept vína a k tomu niečo poriadne na zahryznutie si ľudia v okolí veľmi obľúbili. V reštaurácii si vyrábajú aj vlastné syry, pečivo, zákusky, no hlavne sa snažili vytvoriť priestor pre priateľov a rodiny, kde si môžu poriadne oddýchnuť a zabaviť sa. Zakladateľ a šéfkuchár reštaurácie sa podľa svojich slov vždy snažil, aby v podniku vládla dobrá atmosféra. Aj keď sa v nej nepodávajú okázalé špeciality, chutné a pekne naaranžované jedlo z lokálnych zdrojov si našlo svojich stálych hostí.

Aj tým bude chýbať Dano Hutnik, otec troch detí, ktorý náhle zomrel. O úmrtí informovali minulý piatok na sociálnej sieti zamestnanci reštaurácie, ktorí sa ju rozhodli zatvoriť pre verejnosť až do štvrtka 24. mája, aby sa vyrovnali so smútkom, ktorí ich zasiahol. "Dano, budeš nám veľmi chýbať," napísali v statuse.