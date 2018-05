Syn (23) milionára vyvraždil sekerou vlastnú rodinu: Príde o všetko a čaká ho peklo na zemi

Strašný útok sa uskutočnil v ranných hodinách v luxusnej vile rodiny v golfovom areáli De Zalze Winelands v Stellenboschu v januári 2015. Henri mal v tom čase 20 rokov. Izby a odpočívadlo na prvom poschodí sa podľa portálu mirror.co.uk zmenili na krvný kúpeľ, keď mladík zasadil sekerou a nožom najmenej sedemnásť brutálnych rán do lebiek a krkov svojich príbuzných.

Multimilionár Martin van Breda (54) utŕžil najmenej päť úderov sekerou do hlavy a jeden do krku. Jeho manželka Teresa (55) bola zasiahnutá aspoň trikrát. Brat Rudi (22) zomrel po najmenej štyroch úderoch a sestra Marli, ktorá mala vtedy 16 rokov, dostala taktiež štyri rany do hlavy.

Marli van Breda ako jediná prežila.

Aj keď pri útoku došlo k prerezaniu jej krčnej žily, po šiestich týždňoch v nemocnici sa tínedžerka zázračne zotavila. Utrpela však amnéziu a nič z vraždenia si nepamätala. Preto nemohla poskytnúť ani dôkazy na súde proti bratovi, ktorý trval na tom, že za zločin sú zodpovední dvaja tajomní maskovaní muži.

Na jeho tele našli vyšetrovatelia povrchové rany a zranenia, o ktorých Henri tvrdil, že ich nadobudol počas zúfalého boja proti jednému z votrelcov. Obžaloba však predostrela verziu, že si ich spôsobil sám. Mladík uviedol, že sa díval cez medzeru vo dverách na kúpeľni, keď sa černoch v kukle hystericky smial pri zabíjaní jeho brata a rodičov. Po tom, čo zaútočil na jeho sestru, sa mu však rozhodol postaviť a bojoval "na život a na smrť", pričom utrpel uvedené poranenia.

Keď sa mu ho podarilo odzbrojiť, obaja votrelci mali utiecť z exkluzívneho panstva, ktoré sa nachádza približne 40 kilometrov od Kapského Mesta. Po vlámaní sa však nenašla žiadna stopa. Majetok je pritom po celom obvode obohnaný elektrickým oplotením a bezpečnostnými bránami. Vykonáva sa tu 24-hodinové hliadkovanie a na poriadok dohliadajú aj kamery. Rodinný pes, ktorý zvykol štekať aj na dobre známy personál, bol podľa susedov v tom čase ticho.

Polícia informovala, že neexistujú žiadne známky násilného vniknutia ani žiadne známky toho, že by bolo niečo ukradnuté a že rozsiahle vyšetrovanie ukázalo, že superbohatá rodina nemala nepriateľov. V miestnych novinách sa však objavila zmienka o Henriho drogovej závislosti a o tom, že ho rodičia prestali finančne podporovať. V júni 2016 ho zatkli za držbu marihuany a neskôr v ten istý mesiac ho obvinili z vraždy rodičov a brata a pokusu o vraždu sestry.

Otec Martin bol generálnym riaditeľom medzinárodnej realitnej spoločnosti, pričom jeho majetok a investície majú hodnotu najmenej 13,6 milióna eur. Bol riaditeľom aj ďalších 25 spoločností a na súde ho opísali ako veľmi bohatého muža.

Súdny proces s mladíkom sa začal minulý rok a v pondelok dospel ku svojmu 68. a zároveň finálneho dňu, kedy bol konečne vynesený rozsudok vinný. Prokurátorka Susan Gallowayová povedala, že obete museli poznať svojho vraha, pretože žiadna z nich sa nesnažila skryť alebo uniknúť či volať o pomoc. To, že jeho sestra prežila, nenaznačuje, že bol útok menší, ale skôr, že sa stal zázrak.

Obhajca Pieter Botha povedal sudcovi Sirajovi Desaiovi, že prokurátori sa spoliehali na nepriame dôkazy, ktoré nestačili na preukázanie toho, že príbeh jeho klienta nie je pravdivý. Podľa právneho poriadku Južnej Afriky odsúdená osoba nemôže finančne profitovať zo zločinu, takže rodinné bohatstvo vo výške 13,6 milióna eur sa nerozdelí medzi súrodencov. Všetko zdedí mladíkova sestra a Henri bude čeliť strašnému životu za mrežami.