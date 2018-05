Rodina si spokojne večerala, potom prišla katastrofa: Smrť tých najmilovanejších

Páchateľ, Roger Self (62), čelí obvineniam z dvoch vrážd prvého stupňa. So svojím SUV vrazil vo vysokej rýchlosti do vchodu reštaurácie s názvom Surf and Turf Lodge v meste Bessemer City a rútil sa až na miesto, kde bola usadená jeho rodina. V pondelok o tom informovali miestne noviny Gaston Gazette a následne tlačová agentúra DPA.

Vážne zranenia utrpela aj mužova manželka, syn a 13-ročná vnučka, ale podľa očakávania lekárov sa uzdravia. Zranených hospitalizovali v nemocnici Carolinas Medical Center v meste Charlotte.

"Videl som, ako mi popri tvári preletel biely Jeep. Bolo to neskutočné. Videl som, ako všade lietajú stoličky, stoly a poháre. Znelo to ako tornádo," uviedol čašník Brandon Wilson pre spomínané noviny.

Gaston Gazette s odvolaním sa na rodinných priateľov opísali Selfa ako rodinne založeného, aktívneho veriaceho, ktorý pravidelne chodil do kostola a trpel depresiou a duševnou chorobou. Rodina v osudné dopoludnie navštívila kostol, napísali miestne noviny.