Známy miliardár má hlavu v smútku: Nedostane sa do vlastnej vily, Británia mu nepredĺžila víza

Roman Abramovič

MOSKVA/LONDÝN - Britské úrady zatiaľ nepredĺžili víza ruskému oligarchovi Romanovi Abramovičovi, ktorý vlastní špičkový anglický futbalový tím Chelsea. Napísal to v nedeľu ruský investigatívny portál The Bell s odvolaním sa na zdroje z miliardárovho okolia. Abramovič je podľa denníka The Sunday Times trinástym najbohatším obyvateľom Spojeného kráľovstva s majetkom vyše 12 miliárd dolárov (cca 10,2 miliárd eur).