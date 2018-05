FOTO a VIDEO Letecké nešťastie na Kube: Zo 113 ľudí prežili len traja, bojujú o život

V Havane sa zrútilo lietadlo: VIDEO Tragédia ihneď po štarte, zomrelo vyše stovky ľudí

Uviedol to kubánsky štátny denník Granma, ktorého správu prevzala agentúra DPA. Ako však medzitým uviedla agentúra AP, oficiálny počet zatiaľ nebol zverejnený. Podľa predošlých informácií sa v lietadle typu Boeing 737 nachádzalo 104 cestujúcich a deväťčlenná posádka. Uvedené tri osoby, ktoré boli nažive, previezli do nemocnice v kritickom stave.

#Boeing737 crash in #Cuba:

- Plane ‘struck power line’

- Over 100 killed

- 3 survivors in hospitalhttps://t.co/CiTSFqEiED pic.twitter.com/WfXPGPSuNc