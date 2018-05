V Havane sa zrútilo lietadlo: VIDEO Tragédia ihneď po štarte, zomrelo vyše stovky ľudí

Na Kube sa v piatok zrútilo lietadlo so 104 pasažiermi na palube a deviatimi členmi posádky. Kubánska štátna televízia potvrdila, že pri leteckej havárii zomrelo viac než 100 ľudí. Boeing 737 leteckej spoločnosti Cubana, ktorý mal namierené z metropoly Havana do mesta Holguín, sa zrútil krátko po štarte z havanského letiska a spadol na maniokovú plantáž blízko vzletovej dráhy, odkiaľ sanitky podľa miestnych obyvateľov odviezli niekoľko živých ľudí. Pole sa nachádza medzi Havanou a mestom Santiago de las Vegas.

Okrem záchranárov, zdravotníkov a hasičov na miesto vyrazili aj viacerí predstavitelia kubánskej vlády vrátane nového prezidenta Miguela Díaza-Canela. Pri vraku lietadla sa začali zhromažďovať taktiež príbuzní cestujúcich, ktorých však požiadali, aby sa presunuli k letiskovému terminálu.

Podľa predstaviteľa kubánskej armády haváriu prežili traja ľudia, sú v kritickom stave. Piatkové letecké nešťastie bolo na Kube už tretím vážnym incidentom tohto druhu od roku 2010.

Podľa miestnych obyvateľov, ktorých citujú kubánske médiá, sanitky odvážali z miesta havárie viacero ľudí, ktorí boli pri živote. Oficiálne miesta však zatiaľ tieto informácie nepotvrdili.

„Došlo k nešťastnej leteckej nehode. Vyzerá to na vysoký počet obetí,“ povedal pre televíziu Sky News kubánsky prezident Miguel Diaz-Canel.

Podľa údajov štátnej televízie a webových stránok havarované lietadlo smerovalo z havanského Medzinárodného letiska Josého Martího do mesta Holguín na východe Kuby.

Havarované lietadlo mala Cubana de Aviación len prenajaté. Mnoho svojich starších strojov tento dopravca v posledných mesiacoch vyradil pre technické problémy. Kubánsky prvý viceprezident Salvador Valdés Mesa sa iba vo štvrtok stretol s predstaviteľmi Cubana de Aviación, aby prediskutovali, ako zlepšiť ostro kritizované služby tohto podniku. Mnohí Kubánci sa sťažujú na časté meškanie a rušenie letov, čo dopravca pripisuje nedostatku náhradných dielov i samotných lietadiel v dôsledku dlhoročného obchodného embarga zo strany Spojených štátov.

Letiskové zdroje uviedli, že lietadlo sa zrútilo neďaleko letiskovej plochy, upozornila agentúra AFP. Z miesta nešťastia neďaleko miestnej diaľnice a strednej školy, ktoré je vidieť z terminálu letiska, stúpa hustý čierny dym.

