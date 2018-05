Tragédia po štarte: VIDEO Lietadlo so 104 ľuďmi sa zrútilo na letisku v Havane

20:58 Podľa predstaviteľa kubánskej armády haváriu prežili traja ľudia, sú v kritickom stave.

20:45 Stroj je ťažko poškodený a spálený, požiarnici hasia jeho dymiace pozostatky. Napriek tomu sa objavilo viacero informácií, podľa ktorých niekoľko pasažierov haváriu prežilo.

20:50 Stroj sa zrútil o 12:08 tamojšieho času (18:08 SELČ).

Podľa miestnych obyvateľov, ktorých citujú kubánske médiá, sanitky odvážali z miesta havárie viacero ľudí, ktorí boli pri živote. Podľa predstaviteľa kubánskej armády, ktorý si prial zostať v anonymite, haváriu prežili iba traja ľudia a aj tí sú v kritickom stave. Oficiálne miesta však zatiaľ tieto informácie nepotvrdili.

20:35 „Došlo k nešťastnej leteckej nehode. Vyzerá to na vysoký počet obetí,“ povedal pre televíziu Sky News kubánsky prezident Miguel Diaz-Canel.

Lietadlo typu Boeing 737 kubánskych štátnych aerolínií Cubana de Aviación sa zrútilo v piatok po štarte z letiska v hlavnom meste Havana. Agentúry DPA a AP o tom informovali s odvolaním sa na kubánske médiá.

Podľa údajov štátnej televízie a webových stránok havarované lietadlo smerovalo z havanského Medzinárodného letiska Josého Martího do mesta Holguín na východe Kuby. Na palube sa nachádzalo 104 cestujúcich, informácie o prípadných zraneniach alebo obetiach na životoch však zatiaľ nie sú k dispozícii.

Miesto zrútenia sa nachádza medzi havanským letiskom a priľahlou obcou Santiago de las Vegas. Dopravca Cubana de Aviación mal podľa AP dané lietadlo prenajaté, zatiaľ čo mnoho starších strojov v posledných mesiacoch vyradil pre technické problémy.

Letiskové zdroje uviedli, že lietadlo sa zrútilo neďaleko letiskovej plochy, upozornila agentúra AFP. Lietadlo mierilo do mesta Holguín na východe ostrova. Z miesta nešťastia neďaleko miestnej diaľnice a strednej školy, ktoré je vidieť z terminálu letiska, stúpa hustý čierny dym.

