FOTO a VIDEO Krvipreliatie na strednej škole: Strelec zabil osem ľudí, je v rukách polície

Šerif okresu Harris však upozornil, že obetí môže byť až desať. Dodal tiež, že pri streľbe utrpeli zranenia viacerí ľudia vrátane jedného zasahujúceho policajta.

Stredná škola v Santa Fe, meste ležiacom približne 48 kilometrov východne od Houstonu, je po streľbe uzavretá. Streľba sa odohrala okolo 08.00 h miestneho času (15.00 h SELČ), krátko po začiatku vyučovania.

Jedna študentka pre houstonskú televíznu stanicu KTRK do telefónu povedala, že strelec prišiel na jej hodinu umenia a spustil streľbu do žiakov. Študentka dodala, že videla dievča s krvou na nohe, keď triedu evakuovali. Ranených študentov odvážali sanitky do nemocníc, informovala televízia Sky News.

Ide o tretiu streľbu na americkej škole za posledných sedem dní a 22. takúto streľbu od začiatku roka, uviedla televízia CNN. Americký prezident Donald Trump vyjadril smútok a žiaľ nad útokom. Z Bieleho domu ďalej uviedol, že jeho administratíva situáciu podrobne sleduje.

"Toto sa v našej krajine deje už príliš dlho. Žialime a vyjadrujeme podporu a lásku každému, koho tento absolútne strašný útok postihol," uviedol Trump.