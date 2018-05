Z Európskej únie bude svetový hráč: Do boja s klimatickými zmenami pôjdu miliardy

"Podpis parížskej klimatickej dohody bol míľnik, keď sa ľudstvo rozhodlo urobiť správnu vec," myslí si Šefčovič. Pripustil, že USA po svojom odstúpení od tejto zmluvy "chýbajú", avšak pripomenul, že klimatickú dohodu môžu Spojené štáty aj naďalej dodržiavať. "Nikdy som nevidel taký pozitívny prístup zo štátov ako New York, Kalifornia a mnohých ďalších, od starostov i podnikateľov, ktorí nás chcú presvedčiť, že USA môžu dodržiavať túto dohodu aj bez Bieleho domu," povedal Šefčovič na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2018 Bratislava Forum.

Po rozhodnutí Spojených štátov odstúpiť od parížskej dohody sa Európa podľa Šefčoviča snažila ísť ostatným príkladom. "Sme prvou veľkou ekonomikou, ktorá transformovala všetky záväzky prijaté v Paríži do záväzných právnych predpisov. Ak hovoríme o našom systéme obchodovania s emisiami, systéme znižovania emisií z dopravných prostriedkov... svoju domácu úlohu sme si splnili," uviedol Šefčovič.

Pred nadchádzajúcou konferenciou OSN o zmene klímy, ktorá sa bude konať v poľských Katoviciach, stále vystáva aj otázka, či bude výpadok financií USA investovaných do tzv. zelených projektov v rozvojových krajinách zaplnený. Tento výpadok je podľa Šefčoviča možné sčasti nahradiť investíciami zo súkromného sektora. Niektorí investori stále váhajú, či do toho ísť, veľakrát sa im to zdá riskantné, vysvetlil. V Afrike preto podľa jeho slov EÚ pracuje s investormi na báze záruk. To znamená, že bude s nimi spolupracovať a prvé možné straty pôjdu na margo európskeho rozpočtu.

Šefčovič súhlasí s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom v tom, že napriek všetkým "drámam", ktoré prežívame v medzinárodných vzťahoch, je nebezpečenstvo číslo jeden práve klimatická zmena. Čo sa týka európskych financií, každé štvrté euro, teda 25 percent z eurorozpočtu na ďalších sedem rokov, pôjde na klímu, doplnil.