Albánka bojovala o možnosť zostať v USA 18 rokov: Jej rodina je v šoku, deportácia bez rozlúčky

DETROIT - Cile Precetajovú (46) zatkli, keď znovu požiadala o pobyt počas rutinnej mesačnej návštevy imigračného úradu v Detroite 26. apríla. Vydatá matka troch detí, ktoré sa všetky narodili v USA, nemala žiadny trestný záznam, no v stredu ju po 18 rokoch strávených v krajine deportovali späť do Albánska. Jej manžel tvrdí, že rodina sa s ňou nemala ani možnosť rozlúčiť.

"Moje deti sú zničené. Nemôžu prestať plakať. Sú traumatizované," uviedol manžel Pete Gojcaj vo štvrtok pre Detroit Free Press. Dodal, že jeho žena sa nemohla rozlúčiť ani s ním ani so svojimi deťmi. O tom, že ju vyhostili z krajiny sa rodina vraj dozvedela až po tom, čo im Cile vo štvrtok o štvrtej hodine ráno zavolala z Nemecka a povedala, že je na ceste do Albánska aj spolu s dvomi agentmi imigračného úradu.

Khaalid Walls z úradu v Detroite sa však pre DailyMail.com vyjadril, že rodina bola upovedomená o jej blížiacom sa odchode niekoľko dní pred tým a odniesla jej batožinu a iné osobné veci do kancelárie.

Cile Precetajová bola v krajine nezákonne a federálny imigračný sudca rozhodol v júni 2005 o jej vyhostení. Proti tomuto rozsudku sa však odvolala a nakoniec trvalo vyše desať rokov, kým vyčerpala všetky právne možnosti, ako zostať v krajine.

Jej manžel Pete je juhoslovanský prisťahovalec, ktorý žije v USA 30 rokov a vlastní reštauráciu. Ich deti majú 8, 10 a 16 rokov. Cile prvýkrát požiadala o azyl v roku 2000 s tým, že nebezpeční zločinci v Albánsku ju chcú uniesť a urobiť z nej prostitútku.

"Chcem, aby sa ľudia modlili za nás," povedala Cile v telefonickom rozhovore s Detroit Free Press predtým, ako ju deportovali. "Nikdy sme nespáchali žiadny zločin. Prišli sme do tejto krajiny, aby mali naše deti lepší život a lepšie vzdelanie. To je jediný dôvod, prečo sme sem prišli a modlím sa k Bohu, aby sa to vyriešilo."