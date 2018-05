Dannyho 18-tka je na slobode: Podozrievali ich z megalúpeže diamantov, nenašli žiadne dôkazy

Podľa obhajkyne obvinených Nathalie Gallantovej je oslobodenie skvelým výsledkom a dokazuje, že obžaloba nedokázala prísť s dôkazom usvedčujúcim nejakého z toľkých obvinených. Dimitri de Beco, právnik posledného z podozrivých, ktorého ešte majú súdiť, je si podľa vlastných slov takmer istý, že rovnako dopadne aj jeho klient. Proti štvrtkovému rozsudku sa obžaloba ešte môže odvolať.

Lúpež diamantov a drahokamov v hodnote viac ako 40 miliónov eur je považovaná za jednu z vôbec najväčších v uplynulých rokoch. Pre svoju presnosť a pedantné vykonanie je prirovnávaná k americkému filmu Dannyho jedenástka z roku 2001, v ktorom skupina 11 zlodejov vykradne za jedinú noc niekoľko kasín v Las Vegas.

Odohrala sa 18. februára 2013, keď sa maskovaní páchatelia so samopalmi na bruselskom letisku "prirútili" dvoma autami so zapnutými policajnými húkačkami k lietadlu, ktoré malo odletieť do Zürichu. Do lietadla práve vtedy nakladali z bezpečnostnej dodávky drahokamy zo strediska diamantov v belgických Antverpách.

Ozbrojencom sa podarilo v priebehu piatich minút dostať pod kontrolu lietadlo švajčiarskej spoločnosti Swiss Air, jeho posádku aj cestujúcich. Páchatelia si po bleskovej lúpeži so sebou odniesli kufríky so 120 kusmi drahokamov. Počas celej akcie nepadol ani jeden výstrel a nikto nebol zranený.

Belgickým úradom sa po troch mesiacoch od krádeže podarilo získať niektoré z odcudzených diamantov a pri troch celonárodných raziách zadržať desiatky podozrivých. Celý prípad mal napokon uzavrieť súd v Bruseli, po oslobodzujúcom verdikte sa však kauza zdá zrazu ešte záhadnejšou, konštatovala AP.

Podľa Gallantovej vykonali vyšetrovatelia rozsiahle razie, pričom sa sústredili na "niektoré známe mená", pracovali však s "klapkami na očiach". Štvrtkový oslobodzujúci verdikt podľa jej slov žiadneho z prítomných právnikov neprekvapil.