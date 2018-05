Sedemročný chlapec zomrel v USA po strele do hlavy

PLYMOUTH - Na predmestí amerického Minneapolisu v štáte Minnesota zomrel sedemročný chlapec po strele do hlavy.

Plymouthská polícia uviedla, že ju na miesto privolali v stredu popoludní s tým, že našli chlapca, ktorý krváca v dôsledku rany do hlavy. Keď muži zákona dorazili do domu, zistili, že chlapec utrpel strelnú ranu do hlavy.

Snaha o jeho záchranu nebola úspešná a dieťa na mieste vyhlásili za mŕtve. Meno chlapca ani bližšie detaily o prípade zatiaľ neprezradili. Incident v súčasnosti vyšetrujú, no polícia vyhlásila, že sa verejnosť nemusí ničoho obávať.