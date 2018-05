Irán sa obracia na Európsku úniu: Požaduje praktické kroky ohľadne jadrovej dohody

TEHERÁN - Teherán od svojich európskych partnerov očakáva praktické kroky v záujme záchrany medzinárodnej jadrovej dohody, od ktorej nedávno odstúpili Spojené štáty. Povedal to vo štvrtok iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, informuje agentúra DPA.

"(Utorkové) stretnutie v Bruseli vyslalo pozitívne politické posolstvo, bol to však iba začiatok - nestačilo to," citovala Zarífa iránska tlač. "Potrebujeme praktické opatrenia, ktoré môžeme prezentovať vedeniu v Teheráne, aby mohlo dospieť ku konečnému rozhodnutiu" ohľadne toho, či Irán od dohody tiež neodstúpi, dodal minister.

Európske veľmoci a Teherán sa v utorok na stretnutí v Bruseli zaviazali, že budú spoločne pracovať na záchrane iránskej jadrovej dohody z roku 2015 aj napriek rozhodnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová a ministri zahraničných vecí Francúzska, Británie a Nemecka po rozhovoroch so Zarífom uviedli, že snahy o záchranu jadrovej dohody zamerané na ekonomické, obchodné a bankové záležitosti by mohli vyústiť do "praktických riešení už v nasledujúcich niekoľkých týždňoch".