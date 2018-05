VIDEO Búrky bičujú aj Ameriku: Popadané stromy zabili dvoch ľudí

V štáte Connecticut v utorok popoludní zomrel muž po tom, ako na jeho auto spadol strom. V New Yorku zase zahynulo v dôsledku rovnakej situácie jedenásťročné dievča.

V mnohých mestách sú cesty neprejazdné, v stredu zatvorili aj niekoľko škôl. V New Yorku počasie ochromilo aj linku prímestskej železnice. V New Jersey zas blesky podpálili niekoľko budov.

Crowds of commuters were stranded at Grand Central Terminal on Tuesday after a storm rolled in to New York City during rush hour. Trains were suspended due to fallen trees. pic.twitter.com/ORImCGVG2J