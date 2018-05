FOTO útočníka z Paríža: Šialenec bodal do ľudí, čečenský prezident viní Francúzsko

Francúzska polícia zadržala v Štrasburgu a vypočúva aj kamaráta 20-ročného muža, ktorý v sobotu večer zaútočil nožom v centre Paríža. Muži zákona predtým vypočúvali rodičov páchateľa. Nemenovaný zdroj z prostredia súdov potvrdil, že kamarát sa takisto narodil v roku 1997. Bližšie informácie zatiaľ nie sú známe.

Za útok môže Francúzsko

Všetka zodpovednosť za sobotňajší útok, pri ktorom muž v centre Paríža zabil jedného človeka a štyroch ďalších zranil, nesie Francúzsko. Povedal to dnes Ramzan Kadyrov, vodca autonómneho Čečenska, v ktorom sa útočník v novembri 1997 narodil. Podľa Kadyrova je páchateľom činu Chasan Azimov, ktorý je francúzskym občanom.

Chasan Azimov

V minulosti nemal problémy so zákonom, no nachádzal sa medzi tisíckami ľudí podozrivých z napojenia na radikalizmus. Čečenský líder ho identifikoval ako Chasana Azimova. "Považujem za nutné povedať, že všetku zodpovednosť za útok Chasana Azimova má Francúzsko. On sa totiž len narodil v Čečensku, jeho osobnosť, názory a presvedčenie sa formovali vo francúzskej spoločnosti," vyhlásil Ramzan Kadyrov.

VIDEO útoku

​

Médiá s odvolaním sa na vyšetrovateľov uviedli, že útočník sa narodil v Ruskej federácii v roku 1997 a bol identifikovaný na základe odtlačkov prstov. Server Europe 1 napísal, že mladík mal čistý trestný register, ale zaujímali sa o neho kvôli radikálnom islamským názorom francúzskej tajnej služby.

V mene Daeš

Útočník napadol nožom na Rue Monsigny v časti Opéra päť osôb, pričom 29-ročný muž zomrel. Polícia útočníka zastrelila a evakuovala ľudí z okolitých budov. Minister vnútra Gerard Collomb v nedeľu prezradil, že štyria zranení sú mimo ohrozenia života. Luxemburské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že medzi zranenými je aj ich občan.

Prokurátor Francois Molins vyhlásil, že prípad vyšetruje protiteroristická jednotka ako vraždu a pokus o vraždu s teroristickým motívom. Molins dodal, že podľa svedkov útočník kričal "Alláhu akbar". "Na základe metódy útoku začal protiteroristický útvar vyšetrovanie pre podozrenie z vraždy a pokusu o vraždu s teroristickým motívom," povedal Molins. Tlačová agentúra Amaq, napojená na militantov, v nedeľu uviedla, že útočník vypočul výzvu extrémistickej skupiny Daeš, aby prívrženci zaútočili na členov koalície vedenej USA proti extrémistom v Iraku a Sýrii.

Rýchly zásah polície

Podľa čečenského vodcu bol dvadsaťročný mladík kedysi ruským občanom, jeho pas už ale nie je platný, pretože nepožiadal o nový. V čase útoku bol podľa francúzskych úradov občanom Francúzska. Ramzan Kadyrov, chránenec ruského prezidenta Vladimira Putina, vládne Čečensku pevnou rukou od roku 2007.

Sobotňajší útok si vyžiadal jedného mŕtveho a štyroch zranených v centre Paríža. Útočník bol podľa zdrojov médií z radov vyšetrovateľov Francúz čečenského pôvodu a narodil sa v roku 1997. Polícia ho na mieste činu zastrelila. Obeťou útočníka je 29-ročný muž. Minister vnútra Gérard Collomb uviedol, že štvorica zranených je mimo bezprostredného ohrozenia života a že najvážnejšie zraneného 34-ročného muža lekári operovali. Podľa luxemburského ministerstva zahraničia je jedným zo zranených občan veľkovojvodstva. Národnosť ďalších zranených upresnená zatiaľ nebola.

Incident sa vyšetruje ako možný teroristický čin. K útokov sa prihlásila radikálna organizácia Daeš, ktorá sa hlási k väčšine atentátov na Západe. Ruské úrady požiadali Francúzsko o informácie k prípadu. Premiér Édouard Philippe informoval, že polícia bola na mieste za menej ako deväť minút od nahlásenia útoku. Prezident Emmanuel Macron pochválil zásah polície a vyhlásil, že boj proti nepriateľom bude pokračovať.