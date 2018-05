Izrael vracia úder: VIDEO Drsný útok na iránske ciele, strely zničili najmodernejší ruský systém

Podľa ruských zdrojov sa náletu v Izraeli zúčastnilo 28 lietadiel. Izraelské letectvo uviedlo, že vypálilo vyše 70 striel ako odvetu za 20 rakiet vypálených iránskymi jednotkami na Golanské výšiny, z ktorých zničili štyri strely izraelskej antirakety vypálenej systémom protivzdušnej obrany Železná kopula, zvyšných 16 k cieľu ani nedoletelo. Izraelské rakety podľa Izraelských obranných síl zničili skoro všetky iránske základne v Sýrii.

Izrael zasiahol ruský systém Pancir-S1

Zasiahnuté boli zariadenia v Tal Gharbe, Tal Klabe, Nabí Juše, základňu iránskych síl Al-Kuds južne od Damasku a iránske logistické stredisko 10 kilometrov západne od Damasku. Zasiahnuté boli aj sýrske systémy protivzdušnej obrany vybavenej sovietskými a ruskými raketami označované v kódoch NATO (SA-2, SA-5, SA-17 a SA-22). Medzi zničenými cieľmi je aj ruský systém protivzdušnej obrany Pancir-S1 (v kóde NATO SA-22), ktorý využívala sýrska armáda, uviedla ruská televízia RT.

Záber zásahu priblížila kamera umiestnená na izraelskej rakete, ktorá zasiahla cieľ. Zasiahnutý bol aj systém s jeho operátorom. Sýrska agentúra uviedla, že útok si vyžiadal troch mŕtvych a dvoch zranených. Video zverejnila zverejnilo izraelské letectvo (Israeli Air Force). Podľa ruského ministerstva obrany sa sýrskej armáde podarilo zostreliť polovicu z útočiacich rakiet, ktoré vypustili lietadla F - 15 a F - 16. Podľa ruskej agentúry FAN izraelské lietadlá opäť leteli cez vzdušný priestor Libanonu. Podľa izraelského letectva išlo o najväčšiu akciu proti Sýrii od konca jomkipurskej vojny v roku 1974.

Pancir-S1

Sýria sa obáva ďalšieho stretu

Ďalší stret medzi Izraelom a iránskymi jednotkami izraelské tajné služby zatiaľ neočakávajú. Nie sú si však istí, či Irán prehodnotí svoje plány na zriadenie základní v Sýrii. Sýrske bezpečnostné zdroje naopak predpokladajú, že k ďalším stretom dôjde v situácii, kedy sa podarí z rúk vzbúrencov vytrhnúť Tal Harrá, ktorý sa nachádza západne od mesta Dará. Izraelské vojenské kruhy sú presvedčené, že stredajší útok spôsobil iránskym jednotkám v Sýrii vážne škody.

Vyradená ostala aj značná časť sýrskej protivzdušnej obrany, ktorú zasiahli vo februári. Noviny Ha´arec napísali, že toto kolo stretov skončilo. Pohotovosť však trvá aj naďalej. Sýrske sily sú pripravené zahájiť útok na mesto Tal Harrá, ktoré je na hraniciach s Golanskými výšinami okupovanými Izraelom. Podporovať Sýriu majú bojovníci libanonského šiitskeho Hizballáhu a iránske jednotky. Sýria je presvedčená, že súčasný izraelský útok prišiel kvôli tomu, že sa sýrskym vládnym silím podarilo vyhnať vzbúrencov z oblasti južne od Damasku. Práve oni vytvárali pre Izrael bezpečnostnú zónu.

Systém odstrelili ranou zozadu

"Vo vojne sú dobré všetky prostriedky, ktoré vedú k úspechu v boji. Ale aj na tomto videu je vidieť, že Pancir nebol uvedený do pohotovosti k paľbe. Inými slovami, Izraelčania prekvapili systém nie v boji, ale fakticky ho odstrelili ranou zozadu: Pancir ani nebol zamaskovaný, vôbec nebol pripravený bojovať, rakety ani kanóny nemierili správnym smerom. Dá sa z toho usudzovať, že Pancir bol na presune a tesne pred zásahom si urobil prestávku,“ napísala Gazeta.ru v komentári.

Bola to "rana pod pás", ale doby rytierskeho bojovania dávno minuli, uviedol server. "Krajne predčasné a neopodstatnené" by ale podľa internetového denníka bolo tvrdiť, že Pancir zlyhal a sklamal nádeje. Presnejšie by bolo povedať, že sýrska posádka - a hlavne jej velitelia - sa nechali zaskočiť a prepásli útok nepriateľa. Technicky by totiž Pancir mal byť schopný zachytiť a zostreliť cieľ ešte menší a výrazne rýchlejší, než je raketa Spike. Pri použití vlastných rakiet by stačila "priemerne vycvičená posádka", v prípade paľby z kanónov by strelec musel byť prvotriedny, uviedol komentátor.

Nezničiteľné zbrane neexistujú

"Žiadna zbraň ale nebojuje sama o sebe, a tak je otázkou skôr organizácia sýrskej protivzdušnej obrany. Pokiaľ bol Pancir zasiahnutý počas presunu, mal byť krytý inými zbraňami, stíhačkami, protilietadlovými kanónmi, prostriedkami rádioelektronického boja. Očividne sa tak nestalo, čiže chýbala základná súčinnosť medzi sýrskymi silami. V takom prípade ani tie najmodernejšie protilietadlové rakety nepomôžu,“ usúdil denník.

"Nezničiteľné zbrane neexistujú. Každá má ako prednosti, tak nedostatky. Zo straty jedného bojového kompletu nemá zmysel robiť tragédiu, ani spochybňovať kvality tejto zbrane, aj keď prípad so sýrskym Pancirom môže poslúžiť na diskreditáciu celého systému," dodala Gazeta.ru.

Protilietadlový a protiraketový systém Pancir-S1 (v kóde NATO SA-22 Greyhound) ničí vzdušné ciele pomocou dvojice automatických kanónov 2A38M kalibru 30 mm a dvanástich rakiet 57E6-E s povelovým navedením - cieľ je neustále ožarovaný radarom na vozidle a letiaca raketa dostáva cez rádiové spojenia údaje o aktuálnej polohe cieľa. Sýrskemu kompletu Pancir-S1 sa napríklad pripisuje zostrelenie tureckej prieskumnej stíhačky RF-4B z roku 2012, podotýka server Armádne noviny.