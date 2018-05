Odvážny plán OSN chce skoncovať s nevzdelanosťou: Najväčšia investícia do vzdelávania

Ilustračné foto

NEW YORK - Generálny tajomník OSN António Guterres, globálne a regionálne banky, ako aj 11,5 milióna mladých ľudí podporili kampaň na vyzbieranie 10 miliárd amerických dolárov (8,38 miliardy eur), vďaka ktorým má získať do roku 2030 každé dieťa na svete prístup k stredoškolskému vzdelaniu. V prípade úspechu pôjde o najväčšiu investíciu do vzdelávania v dejinách, informovala agentúra AP.