Svet sa pripravuje na najhoršie: Ebola sa z Konžskej republiky môže rozšíriť

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa v súvislosti s výskytom eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) pripravuje na "najhorší možný scenár", teda na potenciálne rozšírenie nákazy aj do okolitých krajín. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.

Podľa údajov WHO od 4. apríla zaznamenali v provincii Equateur na severozápade KDR 32 možných prípadov eboly, z toho 18 sa skončilo úmrtím. Len dva prípady boli laboratórne potvrdené, u zvyšných sa výskyt vírusu predpokladá. Medzi nakazenými sú aj traja zdravotníci.

"Máme veľké obavy a pripravujeme sa na všetky scenáre vývoja vrátane toho najhoršieho," uviedol šéf WHO pre krízové situácie Peter Salama na piatkovej tlačovej konferencii v Ženeve. Najhorším scenárom by podľa neho bolo rozšírenie nákazy do ďalších krajín strednej Afriky. WHO v tejto súvislosti vyhlásila stav zvýšenej pohotovosti v deviatich štátoch regiónu.

V prípade väčšiny uvedených krajín existuje v súčasnosti iba malé riziko. Zvýšené obavy WHO sa spájajú najmä zo štátmi, ktoré s KDR spája rieka Kongo, teda s Konžskou republikou (Kongo-Brazzavile) a so Stredoafrickou republikou. Generálny riaditeľ WHO Tedros Ghebreyesus v piatok oznámil, že do KDR budú čo najskôr dodané vakcíny proti ebole. Dodávku očkovacích látok by mali v najbližších dňoch oficiálne schváliť úrady v Kinshase.

Vakcinačná kampaň však bude z logistického hľadiska extrémne náročná, keďže ebola sa šíri vo veľmi odľahlej oblasti. Nemocnica v meste Bikoro, kde sa momentálne liečia pacienti s ebolou, je napríklad dostupná len na motocykli. Svetový potravinový program OSN (WFP) ponúkol, že zriadi do oblasti vzdušný most za pomoci helikoptér, v lokalite však momentálne neexistuje ani vhodná pristávacia plocha.

Vyše 11.000 ľudí zomrelo v rokoch 2014-2016 po prepuknutí epidémie eboly v západnej Afrike. Najviac boli zasiahnuté štáty Guinea, Sierra Leone a Libéria. Ebola je vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka, ktorá sa prenáša telesnými tekutinami. Úmrtnosť medzi nakazenými môže dosiahnuť až 90 percent, úspešnosť liečby je však výrazne vyššia, ak sa podarí pacientov skoro izolovať a podávať dostatok tekutín.