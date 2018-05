Hrozby sa naplnili: Irán vypálil rakety na izraelské ciele, odveta prišla okamžite

Ilustračné foto

TEL AVIV - Iránske sily so sídlom v Sýrii vypálili približne 20 rakiet na armádne pozície Izraela v oblasti susedných Izraelom kontrolovaných Golanských výšin. Oznámila to v noci na štvrtok izraelská armáda. Izraelské obranné systémy "niektoré" z rakiet zachytili a škody na izraelskej strane boli minimálne. Uvádza sa to v stanovisku armády s tým, že Izrael taktiež nezaznamenal žiadne obete na životoch.