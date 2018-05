Slovenka odišla do Británie s 30 librami: Pracovala v McDonalde, teraz zarába 100-tisíc mesačne

Lenka Lutonská sa chystala študovať na univerzite a nasledovať cestu, ktorú si želal jej prísny otec, aby mala zabezpečenú stabilnú prácu v bankovníctve, no jej slobodný duch to nakoniec odmietol. "Chcela som pracovať s ľuďmi, inšpirovať ich, pomáhať im, ale nebola som si istá, akým spôsobom," uviedla pre britský denník The Daily Mail Slovenka, ktorá žije v anglickom meste Hemel Hempstead.

Jedného dňa preto nastúpila do autobusu s 30 librami vo vrecku a opustila Slovensko bez toho, aby o tom dala vopred vedieť svojmu otcovi. Začiatky neboli ľahké. Aby zarobila peniaze na svoju kariéru, ktorá jej umožnila pracovať s ľuďmi a cítiť sa šťastná vo svojej vlastnej koži, upratovala v McDonalde.

"Vo voľnom čase som čítala knihy zamerané na rozvoj osobnosti, študovala psychoterapiu, hypnoterapiu, poradenstvo a napokon neurolingvistické programovanie (NLP)," vysvetlila Lenka s tým, že práve NLP sa stalo pre ňu to pravým, keďže sa líšilo od akéhokoľvek iného prístupu k osobnému rastu, s ktorým sa dovtedy stretla.

Nakoniec sa jej podarilo získať najvyššiu úroveň akreditácie, aby mohla trénovať ostatných ľudí. "Neurolingvistické programovanie je v skratke príručka pre ľudskú myseľ. Pomáha nám pochopiť, ako môžeme efektívne komunikovať, čo treba urobiť, aby sme zmenili nepotrebné vzorce myslenia, pocitov a správania a vytvorili si našu budúcnosť," tvrdí Lenka, ktorá pripustila, že k tejto technike ju priviedla vlastná nízka sebadôvera.

Striktná výchova ju priviedla k pocitu, že nie je dosť dobrá a bez ohľadu na to, čo urobí, nikdy to nebude stačiť. Myslela si, že nie je hodná láskyplného vzťahu, čo v nej vzbudzovalo úzkosť a dokonca depresie. Navyše mala negatívny vzťah aj k svojmu telu a päť rokov trpela bulímiou. NLP jej však pomohlo získať úplne nové perspektívy a zbaviť sa neistoty. Dokázala prestať s nadmernou konzumáciou potravy a dokonca sa dal do poriadku aj jej vzťah s otcom. NLP vďačí aj za to, že do jej života vstúpil najlepší muž jej života, ktorý sa stal jej manželom.

"Nástroje a techniky NLP mi následne pomohli prekonať rôzne výzvy oveľa ľahšie a umožnili mi vytvoriť a prevádzkovať veľmi úspešné podnikanie," spomína Slovenka, ktorá sa do novej práce trénerky vrhla všetkými svojimi silami. Na internete inzerovala bezplatné workshopy NLP a počas nich pozvala ľudí, aby sa zapísali na jej sedemdňové školenia na získanie akreditácie.

Rýchlo sa jej podarilo vybudovať si prestížnu klientskú základňu. Zákazníci, s ktorými pracovala, ju následne odporúčali svojim známym a dobrý chýr k nej priviedol napríklad akademických pracovníkov Cambridskej univerzity, generálnych riaditeľov spoločností a aj niektorých podnikateľov zo zoznamu Fortune 500. Napriek tomu, že sú títo ľudia veľmi úspešní, majú tiež svoje problémy, ktoré im pomáha vyriešiť.