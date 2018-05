VIDEO Selfie na život a na smrť: Mladíka stál exkluzívny záber s medveďom život

NABARANGPUR - Mladík sa vracal s priateľmi domov zo svadby. Cestou ho ale zavolala príroda, tak si hľadal vhodné miesto na uľavenie si. Po tom, čo vystúpil z auta, spozoroval zraneného medveďa. So zvieraťom si chcel urobiť selfie, najhorší koniec.

Prabhu Bhatara vystúpil zo SUV, v ktorom sa viezol s priateľmi. Aj keď ho odhovárali, aby sa k ranenej šelme nepribližoval, neposlúchol. V snahe vytvoriť si exkluzívnu selfie s medveďom sa k zvieraťu priblížil nebezpečne blízko.

VIDEO Zachytáva márny boj muža s divou šelmou.

Upozornenie. Zábery nie sú vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov a pre citlivé povahy.

Keď bol mladík pri medveďovi blízko, zviera zaútočilo a Prabhua napadlo. Medveď teda nebol poranený do takej miery, aby sa nevedel brániť. Muža chcel ochrániť pes a so šelmou sa pokúšal bojovať, žiaľ, nepomohlo to. Mladík utrpel mnohopočetné zranenia a na mieste zomrel.

Tragédia sa stala uplynulý týždeň v stredu v blízkosti Papadahandi v okrese Nabarangpur v provincii Odisha v Indii. Zverolekári sa teraz usilujú medveďa dostať zo zranení.